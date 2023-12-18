Комитет Госдумы выступил против запрета на аборты в частных клиниках

Комитет Госдумы по охране здоровья в письме спикеру Госдумы Вячеславу Володину заявил о необходимости сохранить право россиян выбирать врачей и медицинские организации для проведения абортов. Об этом сообщили «Ведомости» со ссылкой на источники в нижней палате парламента.
В ведомстве изучили позиции Минздрава, Росздравнадзора и общественных организаций и пришли к выводу, что рассмотрение ограничений на проведение абортов требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».
При этом представители комитета выступили за усиление контроля над частными клиниками, а также улучшение акушерско-гинекологической службы и механизма доабортного консультирования. В прошлом году около 23% женщин отказались от прерывания беременности после таких консультаций.
Сейчас россияне имеют право сами выбирать частные или государственные медучреждения, а отсутствие такого выбора нарушает права пациентов, рассказала «Ведомостям» сотрудница адвокатского бюро Asterisk Софья Волкова.
По ее словам, запрет на аборты в частных клиниках может привести к тому, что государственные больницы могут оказаться перегружены, — особенно в регионах. Из‑за этого женщины могут пропустить срок, на котором можно прерывать беременность, пока они дожидаются очереди.
Ранее в Госдуму внесли проект о запрете на проведение абортов в частных клиниках. По словам авторов инициативы, в таких организациях не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин с психологом и юристом. Запрет проводить в них аборты улучшит демографическую ситуацию и снизит число осложнений у женщин, считают депутаты.
В начале декабря Курская областная дума запретила склонение женщин к абортам и пропаганду чайлдфри. Закон предусматривает административные штрафы в размере от 3000 до 5000 рублей для граждан и от 10 до 20 тыс. для должностных лиц, а для юридических — от 30 до 50 тыс. рублей.
Подобные запреты также ввели в Мордовии, Калининградской и Тверской областях, а в Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Республике Коми они находятся на стадии рассмотрения.