Власти Псковской области запретили «склонять» женщин к абортам

В Псковской области начнут штрафовать за «склонение» женщин к аборту. Информация об этом появилась на странице местного областного собрания депутатов во «ВКонтакте».
«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — говорится в сообщении ведомства.
Врачей, которые «склоняют» женщин к абортам, будут штрафовать от 3 до 5 тыс. рублей. Для руководителей клиник выплаты составят от 10 до 20 тыс., а для организаций — от 30 до 50 тыс. рублей.
По информации телеграм-канала «7×7»*, против законопроекта выступил лишь один член собрания — депутат от «Яблока» Артур Гайдук. Он заявил, что ограничение абортов приведет к негативным демографическим последствиям, и вместо этого предложил увеличивать размер материнского капитала.
Ранее подобные запреты ввели в Мордовии, Курской, Калининградской и Тверской областях. В Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Республике Коми, они находятся на стадии рассмотрения.
В декабре Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета на аборты в частных клиниках. В ведомстве заявили, что рассмотрение ограничений на проведение абортов требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».
* Внесен Минюстом в список иноагентов.