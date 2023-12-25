Власти Псковской области запретили «склонять» женщин к абортам

Александр Голиков
Сегодня в 15:47
Фото: CDC/Unsplash

В Псковской области начнут штрафовать за «склонение» женщин к аборту. Информация об этом появилась на странице местного областного собрания депутатов во «ВКонтакте».

«Под склонением к искусственному прерыванию беременности понимается совершение действий с целью понуждения беременной женщины к искусственному прерыванию беременности путем уговоров, предложений, подкупа, обмана», — говорится в сообщении ведомства.

Врачей, которые «склоняют» женщин к абортам, будут штрафовать от 3 до 5 тыс. рублей. Для руководителей клиник выплаты составят от 10 до 20 тыс., а для организаций — от 30 до 50 тыс. рублей.

По информации телеграм-канала «7×7»*, против законопроекта выступил лишь один член собрания — депутат от «Яблока» Артур Гайдук. Он заявил, что ограничение абортов приведет к негативным демографическим последствиям, и вместо этого предложил увеличивать размер материнского капитала.

Ранее подобные запреты ввели в Мордовии, Курской, Калининградской и Тверской областях. В Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Республике Коми, они находятся на стадии рассмотрения.

В декабре Комитет Госдумы по охране здоровья выступил против запрета на аборты в частных клиниках. В ведомстве заявили, что рассмотрение ограничений на проведение абортов требует «тщательной проработки и взвешенной оценки во избежание рисков криминальных вмешательств, создающих угрозу жизни и здоровью женщин».

* Внесен Минюстом в список иноагентов.

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