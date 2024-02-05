Детский омбудсмен Татарстана предложила премировать врачей, отговоривших женщин от аборта

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:59
Фото: Kirill0817

Премию для медицинских работников, сумевших отговорить женщин от абортов, предложила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она направила обращение зампредседателя Госдумы РФ Анне Кузнецовой, передает РИА «Новости».

Волынец считает «целесообразным на федеральном уровне ввести Вифлеемский сертификат» как «реальный и эффективный способ повышения рождаемости» в стране, а также видит в премии сильный мотиватор сохранения плода для медицинских работников. Финансировать программу можно за счет денег, которые выделяют из федерального бюджета на искусственное прерывание беременности — 5 млрд рублей в год.

В декабря 2023 года Волынец добивалась отзыва прокатного удостоверения у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и выступала против съемок новых сезонов. Ранее она обращалась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана» на негативное влияние на подростков, но нарушений найдено не было.

Под конец прошлого года в Псковской области запретили склонять женщин к абортам. Врачей, которые занимаются этим, будут штрафовать от 3000 до 5000 рублей.

Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту.

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