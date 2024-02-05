Детский омбудсмен Татарстана предложила премировать врачей, отговоривших женщин от аборта

Премию для медицинских работников, сумевших отговорить женщин от абортов, предложила уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец. Она направила обращение зампредседателя Госдумы РФ Анне Кузнецовой, передает РИА «Новости».
Волынец считает «целесообразным на федеральном уровне ввести Вифлеемский сертификат» как «реальный и эффективный способ повышения рождаемости» в стране, а также видит в премии сильный мотиватор сохранения плода для медицинских работников. Финансировать программу можно за счет денег, которые выделяют из федерального бюджета на искусственное прерывание беременности — 5 млрд рублей в год.
В декабря 2023 года Волынец добивалась отзыва прокатного удостоверения у сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» и выступала против съемок новых сезонов. Ранее она обращалась в Роскомнадзор с просьбой проверить «Слово пацана» на негативное влияние на подростков, но нарушений найдено не было.
Под конец прошлого года в Псковской области запретили склонять женщин к абортам. Врачей, которые занимаются этим, будут штрафовать от 3000 до 5000 рублей.
Ранее Мордовия, Тверская и Калининградская области приняли региональные законы о запрете склонения к аборту.