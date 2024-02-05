Детский омбудсмен Татарстана предложила премировать врачей, отговоривших женщин от аборта

Волынец считает «целесообразным на федеральном уровне ввести Вифлеемский сертификат» как «реальный и эффективный способ повышения рождаемости» в стране, а также видит в премии сильный мотиватор сохранения плода для медицинских работников. Финансировать программу можно за счет денег, которые выделяют из федерального бюджета на искусственное прерывание беременности — 5 млрд рублей в год.