В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Депутаты заксобрания Нижегородской области внесли в Госдуму законопроект о запрете частным клиникам делать аборты. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
Авторы инициативы утверждают, что в частных клиниках не соблюдается «неделя тишины» и не проводится консультирование женщин с психологом и юристом. Запрет проводить в них аборты улучшит демографическую ситуацию и снизит число осложнений у женщин, считают депутаты.
Ранее члены комитета по соцвопросам нижегородского заксобрания рекомендовали исключить из проекта поправку, сокращающую с 12 до 8 недель срок беременности, при котором возможен аборт по согласию женщины. По мнению депутатов, на восьмой неделе беременность невозможно диагностировать у женщин с гинекологическими заболеваниями и патологиями. Кроме того, за это время у женщины будет недостаточно времени на консультации.
В конце ноября зампред Госдумы Анна Кузнецова заявила, что инициативы регионов по ограничению абортов прорабатываются на федеральном уровне и «должны стать предметом федеральных решений».
Депутаты Госдумы тоже занимаются разработкой законопроекта о запрете абортов в частных клиниках. Зампред нижней палаты Петр Толстой говорил, что их документ планируют внести в ГД весной.
Сейчас аборты ограничены в частных клиниках Крыма, Липецкой области, части учреждений Челябинской, Курской и Калининградской областей, Татарстана, Мордовии и ХМАО. Ограничение на прерывание беременности обсуждается в Новгородской, Нижегородской, Пензенской областях и Приморском крае.
Мордовия, Калининградская и Тверская области также ввели на своей территории запрет на склонение к абортам. Аналогичные инициативы обсуждаются в Тамбовской и Нижегородской областях, а также в Республике Коми.