В Госдуму внесли законопроект о запрете абортов в частных клиниках

Ранее члены комитета по соцвопросам нижегородского заксобрания рекомендовали исключить из проекта поправку, сокращающую с 12 до 8 недель срок беременности, при котором возможен аборт по согласию женщины. По мнению депутатов, на восьмой неделе беременность невозможно диагностировать у женщин с гинекологическими заболеваниями и патологиями. Кроме того, за это время у женщины будет недостаточно времени на консультации.