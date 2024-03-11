В Подмосковье кота «приняли на работу» в магазин «Пятерочка»

В подмосковном Орехово-Зуево кота по кличке Пепа «приняли на работу» в магазин «Пятерочка». Сотрудники сети даже выдали ему жилет с логотипом компании, сообщило РИА «Новости».
По словам сотрудников магазина, кот «оформлен как самозанятый». Ему «нравится гибкий график и работа рядом с домом, дружелюбные коллектив». Пепа «получает несколько мисок молока, сосиски „Красная цена“ ежедневно».
Кот не живет в магазине — у него есть дом и хозяин. Но Пепе нравится приходить «на работу». Там он стал настоящим любимцем как «коллег», так и покупателей.
«Вот что значит женская любовь и забота. Этот кот у них реально как член семьи/команды», — поделилась одна из клиенток.
«Мне как сотруднику очень повезло иметь в команде такого компетентного коллегу, как он. <…> Его вклад в этот магазин нельзя описать словами. Лучший сотрудник магазина», — добавила работающая в «Пятерочке» Татьяна Бачурина.
Коты «работают» в разных точках России. Кот Сергей работал в магазине «Ю.Маркет» в Зеленоградске, но его уволили после жалобы Роспотребнадзора. Вскоре кота «трудоустроили» в офисе компании. Кот Маркиз восемь лет жил и служил в библиотеке Москвы, а кот Паша трудится в музее Эрмитаж.