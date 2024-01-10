В Зеленоградске из магазина уволили кота. На него пожаловались в Роспотребнадзор

Из магазина в городе Зеленоградске Калининградской области уволили кота. Поводом стала жалоба на мохнатого сотрудника в Роспотребнадзор, но местные жители активно собирают подписи за его возвращение.
«Благодаря неравнодушному гражданину Ж. наш кот Сергей больше не может быть нашим сотрудником. Мы ищем ему другой дом, где его будут любить и заботится так же, как мы», — написал представитель магазина «Ю.Маркет» в местном сообществе «Зеленоградск подслушано».
В комментарии изданию «Подъем» сотрудник заведения рассказал, что жалоба на питомца оказалась для него неожиданностью. «Жалоба поступила в конце декабря, анонимно. К нам напрямую никто не обращался. <…> Предпосылок, что сподвигло этого человека сделать так и в таком формате, мы не знаем», — говорит он.
Представитель магазина также сказал, что питомцу уже нашли новый дом у одного из его коллег, однако, кажется, радости это никому не доставило: «Кот взрослый достаточно, раньше жил на улице, сложно уклад жизни поменять. Он из дома просится на улицу, приходит, сидит под дверью магазина, грустит, потом идет домой к сотруднику».
В магазине рассказывают, что бродячий кот самостоятельно пришел к ним несколько лет назад в поисках теплого места от холодов и так «выбрал» себе заведение. Сотрудники оборудовали ему спальное и рабочее место, сделали именную табличку, а в 2022 году головной офис наградил Сергея званием «сотрудник года».
Теперь в магазине думают над тем, чтобы обратиться к властям с петицией за возвращение пушистого сотрудника на рабочее место: «Жители проявили инициативу, собирают подписи. Порядка 500 человек подписали хаотичную петицию за возвращение кота Сергея. Что с ней делать, пока обсуждаем. Если есть какие‑то способы, может, кто‑то подскажет, мы воспользовались бы».
«500 — это только те, кто подписались, а вообще больше 1000 человек заходили, говорили, что это несправедливость страшная», — добавляет представитель «Ю.Маркета».