В Зеленоградске из магазина уволили кота. На него пожаловались в Роспотребнадзор

Представитель магазина также сказал, что питомцу уже нашли новый дом у одного из его коллег, однако, кажется, радости это никому не доставило: «Кот взрослый достаточно, раньше жил на улице, сложно уклад жизни поменять. Он из дома просится на улицу, приходит, сидит под дверью магазина, грустит, потом идет домой к сотруднику».