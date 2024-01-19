Уволенному из магазина в Зеленоградске коту Сергею нашли новую работу

Калининградская сеть магазинов «Юмаркет» нашла новую работу ранее уволенному коту Сергею. После жалобы в Роспотребнадзор животное переведут в офис компании, говорится в ее паблике во «ВКонтакте».
«Кот Сергей остается для нас добрым и любимым коллегой, и мы, безусловно, готовы продолжать оказывать ему всяческую поддержку», — отметил представитель фирмы.
Сеть пока не называет должность Сергея, но сообщила, что ее сотрудники постарались найти выход из ситуации с максимальной пользой для кота Сергея и теперь его ждет повышение в должности и новый интересный проект.
Похоже, что Сергей станет новым маскотом «Юмаркета». Сегодня у него появился собственный паблик во «ВКонтакте».
«Сейчас я у руководителя магазина, где обо мне заботятся, как о настоящей знаменитости. „Юмаркет“ внимательно относится к моим кошачьим нуждам и обеспечивает теплом, уютом и едой. Я для них не просто кот, а часть команды», — написано от лица Сергея в первом посте.
Прошлые два года питомец жил в одном из продуктовых магазинов «Юмаркета» в Зеленоградске. Однако в январе 2024 года на него пожаловались в Роспотребнадзор, и он был вынужден покинуть дом. Кота пришлось передать сотруднику магазина, а местные жители даже стали собирать подписи за его возвращение, их набралось больше 2000.
В Роспотребнадзоре от магазина потребовали соблюдать санитарное законодательство. «Для сохранения нахождения кота в торговом объекте у хозяйствующего субъекта есть возможность изменения ассортимента реализуемых товаров (например, на торговлю сувенирами или товарами для животных)», — заявили там.