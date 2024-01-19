Уволенному из магазина в Зеленоградске коту Сергею нашли новую работу

Прошлые два года питомец жил в одном из продуктовых магазинов «Юмаркета» в Зеленоградске. Однако в январе 2024 года на него пожаловались в Роспотребнадзор, и он был вынужден покинуть дом. Кота пришлось передать сотруднику магазина, а местные жители даже стали собирать подписи за его возвращение, их набралось больше 2000.