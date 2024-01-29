Кота выселили из московской библиотеки после жалобы пенсионера

Из московской библиотеки № 248-1 в Строгино выселили кота Маркиза после жалобы пенсионера Игоря Почкина. Об этом сообщает «Осторожно, Москва».
Кот жил в библиотеке 8 лет, но в канун Нового года пенсионер написал жалобу в дирекцию. Он сообщил, что кот якобы вредит эпидемиологической обстановке. Руководство учреждения решило выселить животное, хотя у него есть ветпаспорт и необходимые прививки.
Заведующая библиотекой Елена Акинова сказала, что Почкин жалуется на них уже два года. «Игорь Васильевич пишет на нас жалобы уже на протяжении практически двух лет. Жалобы начались с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. Вот с этого все и началось. Сначала он придирался ко мне, потом к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идет у него на поводу», — сообщила она «Подъему».
Сотрудники библиотеки отметили, что Почкин уже 8 лет постоянно приходит к ним с ноутбуком. «Настроен очень враждебно ко всем, даже дети его побаиваются, постоянно скандалит», — рассказывают они.
По словам Акиновой, кроме пенсионера никто на кота не жаловался, а «дети на городской творческой мастерской его просто обожают и очень скучают без него». На отсутствие Маркиза жалуются и другие читатели, без питомца в библиотеке стало грустно, говорит заведующая.
Сейчас кот находится на передержке в однокомнатной квартире. Сотрудники библиотеки хотят вернуть Маркиза и собрали уже более 150 подписей с просьбой к руководству сделать это.
Глава комиссии Мосгордумы по госстроительству и местному самоуправлению Александр Козлов выразил надежду, что питомец вновь будет жить в библиотеке. В разговоре с РИА «Новости» он подчеркнул, что проживание в котов в культурных учреждениях становится обычной практикой в России.
«Очень надеюсь, что общественное мнение быстро поможет вернуть кота в библиотеку. Сама ситуация весьма печальная. И странно, что руководство так поступило, учитывая, как недавно вся страна переживала за другого кота», — заявил Козлов.
Он добавил, что в Эрмитаже живет около 50 котов, они стали положительным брендом музея и привлекают больше посетителей. По мнению чиновника, руководство библиотеки должно прислушаться к мнению сотен граждан.