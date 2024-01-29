Кота выселили из московской библиотеки после жалобы пенсионера

Заведующая библиотекой Елена Акинова сказала, что Почкин жалуется на них уже два года. «Игорь Васильевич пишет на нас жалобы уже на протяжении практически двух лет. Жалобы начались с того, что я не дала ему в библиотеке выпить. Вот с этого все и началось. Сначала он придирался ко мне, потом к моим сотрудникам и с сентября начал придираться к коту Маркизу. Наше руководство идет у него на поводу», — сообщила она «Подъему».