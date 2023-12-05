В Эрмитаже поймали кота, по ночам тайком проникавшего в музейные залы. Его ловили два месяца

Коты обычно живут в подвалах Эрмитажа. Еще в XVIII веке они защищали помещения Зимнего дворца от грызунов. Однако Паша, как рассказали сотрудники Эрмитажа, «случайно оказался на территории самого музея в районе верхних гардеробов».
Кот испугался скопления людей и запрыгнул в открытую дверцу воздуховода. Выманить Пашу оттуда у работников музея не получилось. Он покидал свое убежище только по ночам.
«Во-первых, мы беспокоились о том, куда кот мог пойти, а во-вторых, на его движения в помещениях срабатывала сигнализация. Но самое главное — мы опасались за жизнь кота, ведь ему могло стать плохо внутри стен и нам было бы трудно ему помочь», — рассказала помощник гендиректор Эрмитажа Мария Халтунен.
Музейные сотрудники обратились за помощью в поимке Паши к организации «Кошкиспас». Ее работники уже не раз спасали котов Эрмитажа: например, однажды они залезли под ледяным дождем на дерево, чтобы снять с него замерзающее животное.
Команда «Кошкиспаса» развернула операцию по спасению Паши. В музее установили кошколовку, вели наблюдение с помощью приборов ночного видения и перегораживали арочные проемы у гардеробов.
«В какой‑то момент Паша осознал, что его всё равно будут извлекать, причём всё более и более изощрёнными методами. И через два дня вышел сам, направился в пустой отсек гардероба и лёг в углу, окаменев от перенесённого стресса. Там‑то после долгих уговоров его удалось наконец завести в сачок», — рассказали в музее.
Кота посадили в коробку и перенесли в кошачий дом в подвале Эрмитажа. Там Пашу поместили в удобную клетку, накрыли одеялом, напоили и накормили. Вскоре кот отошел от перенесенного стресса и теперь чувствует себя хорошо. По словам сотрудников Эрмитажа, он «просит простить за причиненное беспокойство».