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В Эрмитаже поймали кота, по ночам тайком проникавшего в музейные залы. Его ловили два месяца

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:40

Сотрудникам Эрмитажа удалось поймать кота по кличке Паша, который по ночам проникал в залы музея и бродил по ним. Его ловили в течение двух месяцев, сообщили на сайте музея.

Коты обычно живут в подвалах Эрмитажа. Еще в XVIII веке они защищали помещения Зимнего дворца от грызунов. Однако Паша, как рассказали сотрудники Эрмитажа, «случайно оказался на территории самого музея в районе верхних гардеробов».

Кот испугался скопления людей и запрыгнул в открытую дверцу воздуховода. Выманить Пашу оттуда у работников музея не получилось. Он покидал свое убежище только по ночам.

«Во-первых, мы беспокоились о том, куда кот мог пойти, а во-вторых, на его движения в помещениях срабатывала сигнализация. Но самое главное — мы опасались за жизнь кота, ведь ему могло стать плохо внутри стен и нам было бы трудно ему помочь», — рассказала помощник гендиректор Эрмитажа Мария Халтунен.

Музейные сотрудники обратились за помощью в поимке Паши к организации «Кошкиспас». Ее работники уже не раз спасали котов Эрмитажа: например, однажды они залезли под ледяным дождем на дерево, чтобы снять с него замерзающее животное.

Команда «Кошкиспаса» развернула операцию по спасению Паши. В музее установили кошколовку, вели наблюдение с помощью приборов ночного видения и перегораживали арочные проемы у гардеробов.

«В какой‑то момент Паша осознал, что его всё равно будут извлекать, причём всё более и более изощрёнными методами. И через два дня вышел сам, направился в пустой отсек гардероба и лёг в углу, окаменев от перенесённого стресса. Там‑то после долгих уговоров его удалось наконец завести в сачок», — рассказали в музее.

Кота посадили в коробку и перенесли в кошачий дом в подвале Эрмитажа. Там Пашу поместили в удобную клетку, накрыли одеялом, напоили и накормили. Вскоре кот отошел от перенесенного стресса и теперь чувствует себя хорошо. По словам сотрудников Эрмитажа, он «просит простить за причиненное беспокойство».

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