В Эрмитаже поймали кота, по ночам тайком проникавшего в музейные залы. Его ловили два месяца

«В какой‑то момент Паша осознал, что его всё равно будут извлекать, причём всё более и более изощрёнными методами. И через два дня вышел сам, направился в пустой отсек гардероба и лёг в углу, окаменев от перенесённого стресса. Там‑то после долгих уговоров его удалось наконец завести в сачок», — рассказали в музее.