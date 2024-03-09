«Винни-Пух: Кровь и Мед» забрал целых пять антипремий «Золотая Малина», включая главную

В прошлом году список номинантов на «Золотую малину» вызвал скандал — в категорию «Худшая актриса» включили 12-летнюю Райан Киру Армстронг, сыгравшую в новой экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». На организаторов премии посыпался шквал критики, имя Армстронг удалили из списка номинантов. Основатель антипремии Джон Уилсон принес извинения актрисе и заявил, что впредь на «Золотую малину» смогут номинироваться только совершеннолетние актеры.