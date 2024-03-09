«Винни-Пух: Кровь и Мед» забрал целых пять антипремий «Золотая Малина», включая главную

Организаторы антипремии «Золотая малина» объявили победителей этого года. Больше всего статуэток — пять — заработал трэш-хоррор «Винни-Пух: Кровь и Мед».
Британский независимый слэшер победил в главной номинации «Худший фильм», его автор Рис Фрейк-Уотерфилд признан худшим режиссером, а кровожадные убийцы Винни-Пух и Пятачок — худшим дуэтом. Картина также получила призы за худший сценарий и как худший приквел, сиквел или ремейк.
Худшим актером признан Джон Войт, сыгравший в фильме «Милосердие», худшей актрисой — Меган Фокс, появившаяся в «Джонни и Клайде». Фокс также получила награду как худшая актриса второго плана за роль в фильме «Неудержимые 4». Ее партер по комедийному боевику Сильвестр Сталлоне победил в категории «Худший актер второго плана».
Специального приза за очищенную репутацию удостоен руководитель Гильдии актеров США Фрэн Дрешер. Его отметили за «блестящее руководство профсоюзом во время длительной забастовки 2023 года, которая завершилась успешно».
В прошлом году список номинантов на «Золотую малину» вызвал скандал — в категорию «Худшая актриса» включили 12-летнюю Райан Киру Армстронг, сыгравшую в новой экранизации Стивена Кинга «Воспламеняющая взглядом». На организаторов премии посыпался шквал критики, имя Армстронг удалили из списка номинантов. Основатель антипремии Джон Уилсон принес извинения актрисе и заявил, что впредь на «Золотую малину» смогут номинироваться только совершеннолетние актеры.
Звание «Худшего фильма» в прошлом году получила «Блондинка», которая также забрала награду за худший сценарий.