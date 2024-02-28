СМИ сообщили, что у «Чебурашки» будет третья часть. Студия YBW это опровергает

Сегодня в 13:20
Фото: Yellow, Black & White
Обновлено сегодня в 14:38

Представитель студии Yellow, Black and White опроверг, что «Чебурашка» получит третий фильм. Его слова передает РБК.

«Любая официальная информация по проектам нашей студии поступает от пресс-службы компании. Любая другая информация, из иных источников является неверной», — заявили в пресс-службе студии.

Семейную комедию «Чебурашка» продлевают на третий фильм. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства». Официально информация не подтверждается.

По данным инсайдера, режиссером вновь выступит Дмитрий Дьяченко. Будут ли параллельно снимать вторую и третью часть, пока неясно.

В сентябре прошлого года была анонсирована работа над второй частью «Чебурашки». Ее действие развивается через год после событий оригинальной части. Премьера фильма состоится в декабре 2025 года.

Премьера «Чебурашки» в российских кинотеатрах состоялась 1 января 2023 года. Спустя десять дней фильм обогнал по сборам «Холопа» Клима Шипенко (прежде самый кассовый российский фильм), еще через три дня — «Аватара» Джеймса Кэмерона. Общие сборы «Чебурашки» составили более 7 млрд рублей.

По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

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