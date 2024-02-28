СМИ сообщили, что у «Чебурашки» будет третья часть. Студия YBW это опровергает

Семейную комедию «Чебурашка» продлевают на третий фильм. Об этом сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства». Официально информация не подтверждается.
По данным инсайдера, режиссером вновь выступит Дмитрий Дьяченко. Будут ли параллельно снимать вторую и третью часть, пока неясно.
В сентябре прошлого года была анонсирована работа над второй частью «Чебурашки». Ее действие развивается через год после событий оригинальной части. Премьера фильма состоится в декабре 2025 года.
По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.