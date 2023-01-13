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«Чебурашка» обогнал «Аватара» по сборам в России

Дарья Мельникова
Сегодня в 17:46

Комедия «Чебурашка» Дмитрия Дьяченко стала самым кассовым фильмом в истории российского проката, обогнав картину Джеймса Кэмерона «Аватар». Об этом свидетельствуют в пятницу данные ЕАИС.

За 13 дней проката «Чебурашка» заработал 3 528 556 464 рубля. Кассовые сборы первой части «Аватара» в России составляли 3 516 796 661 рубль.

Благодаря фильму Дьяченко за новогодние каникулы — с 31 декабря по 8 января — российские кинотеатры заработали на продаже билетов рекордные с 2014 года 4,5 млрд рублей.

Фильм «Чебурашка» дебютировал в кинотеатрах 1 января. По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Посмотреть расписание сеансов «Чебурашки» и купить билеты можно на «Афише».

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