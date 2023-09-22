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Продолжение «Чебурашки» выйдет на экраны в 2026 году

Дарья Мельникова
Сегодня в 13:03

Вторая часть семейной комедии «Чебурашка» выйдет в кинотеатрах 1 января 2026 года, в новогодние каникулы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Всероссийской государственной телерадиокомпании.

Над продолжением ленты работает та же команда, что и над оригинальной картиной. Сюжет развивается спустя год после событий первого фильма.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые необычные персонажи», — рассказал соавтор сценария и генпродюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо.

Премьера «Чебурашки» в российских кинотеатрах состоялась 1 января 2023 года. Спустя десять дней фильм обогнал по сборам «Холопа» Клима Шипенко (прежде самый кассовый российский фильм), еще через три дня — «Аватара» Джеймса Кэмерона. Общие сборы «Чебурашки» составили более 7 млрд рублей.

По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

10 апреля Гармаш объявил о работе над продолжением фильма. В этот же день режиссер Дмитрий Дьяченко заявил, что это не так.

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Виталий ШляппоКлим ШипенкоДжеймс КэмеронСергей ГармашЕлена Яковлева
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