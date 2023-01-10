«Чебурашка» побил рекорд по кассовым сборам в России

Фильм «Чебурашка» дебютировал в кинотеатрах 1 января. Анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Посмотреть расписание сеансов «Чебурашки» и купить билеты можно на «Афише».