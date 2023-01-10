«Чебурашка» побил рекорд по кассовым сборам в России

Российский фильм «Чебурашка» заработал 3 082 245 млрд рублей с момента премьеры и стал самым кассовым российским фильмом в отечественном прокате. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Фонда кино» ЕАИС.
Предыдущим лидером была комедия «Холоп» 2019 года. За все время проката фильм собрал 3 082 031 млрд рублей.
Как отмечает «Бюллетень кинопрокатчика», отметки в 3 млрд рублей «Холоп» достиг только на 46 день широкого проката. «Чебурашке» хватило на это девять дней.
«Чебурашка» стал третьим фильмом в российском прокате, которому удалось заработать более 3 млрд рублей. Ранее эту отметку также преодолел «Аватар» 2009 года (3,5 млрд рублей).
Фильм «Чебурашка» дебютировал в кинотеатрах 1 января. Анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Посмотреть расписание сеансов «Чебурашки» и купить билеты можно на «Афише».