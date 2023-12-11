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«Чебурашка» вернется в кинотеатры в декабре 2025 года

Семён Гудошников
Сегодня в 14:30

Работа над сиквелом «Чебурашки» уже идет. Об этом рассказали на презентации кинокомпании «Централ Партнершип», передает «Кинопоиск». В кино вторая часть фильма выйдет в декабре 2025 года.

Авторы планируют сделать сиквел более масштабным, чем оригинал. Также в работу запустили мюзикл «Чебурашка будет вечно жить с нами».

В сентябре в ВГТРК говорили, что вторая часть «Чебурашки» выйдет 1 января 2026 года. Сообщалось, что над продолжением ленты работает та же команда, что и над оригиналом, а сюжет будет развиваться спустя год после событий первого фильма.

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые необычные персонажи», — отмечал соавтор сценария и генпродюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо.

Премьера «Чебурашки» в российских кинотеатрах состоялась 1 января 2023 года. Спустя десять дней фильм обогнал по сборам «Холопа» Клима Шипенко (прежде самый кассовый российский фильм), еще через три дня — «Аватара» Джеймса Кэмерона. Общие сборы «Чебурашки» составили более 7 млрд рублей.

По сюжету анимированный главный герой попадает в маленький городок у моря, где встречает уже знакомых нам персонажей из советского мультфильма. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила Ольга Кузьмина.

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Виталий ШляппоКлим ШипенкоДжеймс КэмеронСергей ГармашЕлена ЯковлеваПолина МаксимоваФедор ДобронравовСергей ЛавыгинОльга Кузьмина
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