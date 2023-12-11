«Чебурашка» вернется в кинотеатры в декабре 2025 года

«Чебурашка постепенно привыкает к жизни с Геной, но, как любой взрослеющий ребенок, начинает проявлять излишнюю самостоятельность, а иногда даже хулиганить. Они живут счастливо, пока их мирную жизнь не нарушает невероятное событие. Во второй части останутся не только уже полюбившиеся герои, но и появятся новые необычные персонажи», — отмечал соавтор сценария и генпродюсер Yellow, Black and White Виталий Шляппо.