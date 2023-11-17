Рэпера Дидди обвинили в изнасиловании

В иске, поданном в Федеральный окружной суд Манхэттена 16 ноября, Кэсси, чье настоящее имя Касандра Вентура, утверждает, что Комбс познакомил ее «с образом жизни, основанным на чрезмерном употреблении алкоголя и психоактивных веществ». Певица рассказала, что Дидди неоднократно заставлял ее заниматься сексом с мужчинами-проститутками, пока сам он записывал их встречи.
«После многих лет молчания я наконец готова рассказать свою историю и высказаться от своего имени и на благо других женщин, которые сталкиваются с насилием и жестоким обращением в своих отношениях», — заявила Вентура.
Дидди и его юристы категорически отрицают все обвинения.
«В течение последних шести месяцев Комбс подвергался настойчивым требованиям Кэсси Вентуры о выплате 30 млн долларов под угрозой написания книги об их отношениях. Это предложение было безоговорочно отвергнуто как вопиющий шантаж. Несмотря на то что госпожа Вентура отказалась от своей первоначальной угрозы, теперь она прибегла к подаче иска, пронизанного необоснованной и возмутительной ложью, с целью запятнать репутацию Комбса и добиться выплаты», — говорится в официальном заявлении адвоката рэпера.
Комбс и Вентура познакомились в 2005 году, когда ей было 19, а ему 37. Тогда основатель Bad Boy Records подписал молодую певицу на свой лейбл.
В одном из инцидентов, описанных в иске, Вентура утверждает, что Комбс был расстроен тем, что она встречалась с рэпером Кидом Кади, и угрожал взорвать его машину. «Примерно в это же время, — говорится в иске, — машина Кида Кади взорвалась на подъездной дорожке». По информации The New York Times, пресс-секретарь Кида Кади подтвердил версию Вентуры. «Это все правда», — заявил он.
Вентура утверждает, что, когда она попыталась разорвать отношения в 2018 году, Комбс загнал ее в свой дом и изнасиловал.
«На протяжении их отношений г-н Комбс был склонен к неконтролируемой ярости и часто жестоко избивал г-жу Вентуру», — утверждается в иске.
«Свидетелями этих избиений были сотрудники г-на Комбса, сотрудники Bad Boy Entertainment и связанных с г-ном Комбсом предприятий, но никто не осмелился выступить против их свирепого босса».
Дуглас Вигдор, адвокат Кэсси, сказал, что стороны разговаривали до подачи иска. «Г-н Комбс предложил госпоже Вентуре восьмизначную сумму, чтобы заставить ее замолчать и предотвратить подачу этого иска. Она отвергла его предложение», — рассказал он.
Комбс считается одним из самых богатых и влиятельных людей в музыкальной индустрии. Forbes недавно оценил его состояние в 1 млрд долларов. По информации издания, только в 2022 году он заработал 90 миллионов долларов — во многом благодаря партнерству с водкой Ciroc.
В 2022 году певица, пожелавшая остаться анонимной, обвинила рэпера Криса Брауна в изнасиловании на яхте Пи Дидди.