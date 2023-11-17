Рэпера Дидди обвинили в изнасиловании

В одном из инцидентов, описанных в иске, Вентура утверждает, что Комбс был расстроен тем, что она встречалась с рэпером Кидом Кади, и угрожал взорвать его машину. «Примерно в это же время, — говорится в иске, — машина Кида Кади взорвалась на подъездной дорожке». По информации The New York Times, пресс-секретарь Кида Кади подтвердил версию Вентуры. «Это все правда», — заявил он.