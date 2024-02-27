Райан Гослинг исполнит «I’m Just Ken» на церемонии «Оскар» вместе с Марком Ронсоном — продюсером и автором песни. Об этом сообщает Variety.
Ранее Ронсон говорил, что с удовольствие исполнил бы «I’m Just Ken» на «Оскаре», но только в месте с Гослингом. Тем временем актер также говорил, что не против спеть ее.
Церемония вручения наград Американской киноакадемии состоится 10 марта. «Барби» получила восемь номинаций на «Оскар», включая «Лучшую картину», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучшую женскую роль второго плана» и «Лучшую оригинальную песню» за «I’m Just Ken» и «What Was I Made For?» Билли Айлиш.
Песня «I’m Just Ken», ставшая эмоциональной кульминацией для персонажа Гослинга, принесла ему первое в жизни попадание в Billboard Hot 100. Трек звучит, когда Кен Гослинга готовится к противостоянию с другой группой Кенов, возглавляемой Лю Сыму, в Барбиленде.
Продюсер Марк Ронсон, написавший эту песню для «Барби», рассказал, что «I’m Just Ken» появилась в результате размышлений, что «никому нет дела до покупки куклы Кена», и он начал представлять себе этого персонажа как «неудачливую, но сразу вызывающую симпатию фигуру».
Как только Гослинг услышал эту песню, он попросил исполнить ее в фильме. По словам Ронсона, Гервиг согласилась и переписала сюжет в фильме, включив в него музыкальную интермедию. Помимо этого, актер исполнил еще одну песню — кавер-версию Matchbox Twenty 1997 года «Push».
В конце декабря в сети появились три версии песни: акустическая «In My Feelings Acoustic», танцевальная «Purple Disco Machine Cover» и рождественская «Merry Kristmas Barbie».