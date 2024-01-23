«Бедные-несчастные» и «Оппенгеймер» :объявлены номинанты на «Оскар»

Дарья Мельникова
Сегодня в 16:39
Фото: Searchlight Pictures

Американская киноакадемия объявила претендентов на 96-ю кинопремию «Оскар». Список претендентов озвучили Зази Битц («Черное зеркало») и Джек Куэйд («Пацаны») во время трансляции.

Церемония вручения наград состоится 10 марта. Ведущим премии в четвертый раз будет Джимми Киммел.

Список номинантов на «Оскар»

Лучший фильм

Лучший режиссер

Лучшая женская роль

Лучшая мужская роль

Актриса второго плана

  • Эмили Блант («Оппенгеймер»)
  • Даниель Брукс («Цвет пурпурный»)
  • Америка Феррера («Барби»)
  • Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
  • Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)

Актер второго плана

  • Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
  • Райан Гослинг («Барби»)
  • Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
  • Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
  • Марк Руффало («Бедные-несчастные»)

Оригинальный сценарий

  • «Анатомия падения»
  • «Маэстро»
  • «Прошлые жизни»
  • «Оставленные»
  • «Май, декабрь»

Адаптированный сценарий

  • «Американское чтиво»
  • «Бедные-несчастные»
  • «Зона интересов»
  • «Оппенгеймер»

Документальный фильм

Лучший анимационный фильм

Лучший международный фильм

Лучшая операторская работа

Лучший оригинальный саундтрек

Лучшая песня

Дизайн костюмов

Лучший звук

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