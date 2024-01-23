«Бедные-несчастные» и «Оппенгеймер» :объявлены номинанты на «Оскар»

Американская киноакадемия объявила претендентов на 96-ю кинопремию «Оскар». Список претендентов озвучили Зази Битц («Черное зеркало») и Джек Куэйд («Пацаны») во время трансляции.
Церемония вручения наград состоится 10 марта. Ведущим премии в четвертый раз будет Джимми Киммел.
Список номинантов на «Оскар»
Лучший фильм
Лучший режиссер
Лучшая женская роль
Лучшая мужская роль
Актриса второго плана
- Эмили Блант («Оппенгеймер»)
- Даниель Брукс («Цвет пурпурный»)
- Америка Феррера («Барби»)
- Джоди Фостер («Дайана Найэд»)
- Давайн Джой Рэндолф («Оставленные»)
Актер второго плана
- Роберт Де Ниро («Убийцы цветочной луны»)
- Райан Гослинг («Барби»)
- Роберт Дауни-мл. («Оппенгеймер»)
- Стерлинг К. Браун («Американское чтиво»)
- Марк Руффало («Бедные-несчастные»)
Оригинальный сценарий
- «Анатомия падения»
- «Маэстро»
- «Прошлые жизни»
- «Оставленные»
- «Май, декабрь»
Адаптированный сценарий
- «Американское чтиво»
- «Бедные-несчастные»
- «Зона интересов»
- «Оппенгеймер»
Документальный фильм
Лучший анимационный фильм
Лучший международный фильм
Лучшая операторская работа
Лучший оригинальный саундтрек
Лучшая песня
Дизайн костюмов
Лучший звук
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