Песня «Вахтерам» вышла в середине нулевых и стала одним из главных хитов украинского коллектива. Лидера группы Андрея Хлывнюка ее успех всегда поражал, ведь в тексте песни скрыты сразу несколько отсылок к марихуане.

«Я 10 лет говорил журналистам: как эта песня могла стать суперрадиохитом? Мы за эту песню получили две из трех самых больших музыкальных наград на русскоговорящей территории», — говорил он в 2018 году в интервью радио Baltkom.

«Да, плюшки — это не выпечка. Чивава — это район в Латинской Америке, где были самые большие нарковойны. Тогда это было в новостях, использовал это как метафоры», — рассказывал Хлывнюк.

«Это не значит, что мы наркоманы, или эта песня — гимн наркотикам. Нет, ни в коем случае. Песня романтическая, о любви, о людях, которые заблудились и ищут, как вернуться, как отмотать к той точке, где все рассыпалось, — вот о чем песня», — подчеркивал музыкант, присоединившийся к украинской армии в 2022 году.

Мизулина же известная противница «пропаганды наркотиков» в поп-музыке. За упоминания веществ она жаловалась в полицию на Kizaru, Big Baby Tape, Scally Milano, критиковала Инстасамку и Хофманниту.