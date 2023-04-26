Scally Milano пообещал «изменить вектор своего творчества». Мизулина заявила, что даст рэперу шанс

«Конечно, вернуть время назад сложно: дело по инциденту на концерте возбуждено, идет проверка по факту дискредитации армии. Если действительно все песни с наркотической лексикой будут отредактированы, то мы сразу обратимся и сообщим об этом в Следственный комитет», — написала директор Лиги безопасного интернета.