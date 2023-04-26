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Scally Milano пообещал «изменить вектор своего творчества». Мизулина заявила, что даст рэперу шанс

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:01

Глава Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты Екатерина Мизулина заявила в своем телеграм-канале, что «даст шанс» рэперу Scally Milano, который ранее публично пообещал «полностью изменить вектор своего творчества».

После отмены концерта в Петербурге и возбуждения уголовного дела о вовлечении несовершеннолетних в совершение антиобщественных действий музыкант опубликовал открытое письмо Мизулиной и ее коллегам.

В нем Scally Milano сообщил, что «не преследовал цели пропагандировать или романтизировать употребление наркотических веществ и нарушение законов» и намерен удалить из сети треки, к которым возникли вопросы у правоохранителей.

«Сам я не являюсь человеком, употребляющим вещества, не нарушал законов, все действия в моих песнях являются творческим повествованием, как вы заметили. Я осознал свои ошибки и готов полностью пересмотреть взгляд на творчество», — написал рэпер.

Он пообещал отныне направить вектор своего творчества «на позитивный манер, вдохновляющий к хорошим и правильным действиям» и «переформатировать» старые композиции. К тому же Scally Milano призвал и своих коллег.

«Мне стало понятно, что мое творчество не только является набором слов для развлечения, но и может иметь влияние на умы, а значит и нести за собой последствия», — пояснил артист.

Мизулина в ответ заявила, что не каждый способен к переосмыслению, и назвала обращение Scally Milano «позицией сильного человека», достойной уважения. «Мы все склонны ошибаться, особенно в молодом возрасте», — добавила она.

«Конечно, вернуть время назад сложно: дело по инциденту на концерте возбуждено, идет проверка по факту дискредитации армии. Если действительно все песни с наркотической лексикой будут отредактированы, то мы сразу обратимся и сообщим об этом в Следственный комитет», — написала директор Лиги безопасного интернета.

Она призвала правоохранительные органы «быть снисходительнее» к рэперу. Ему самому же Мизулина порекомендовала извиниться за видео с призывами против военной операции на территории Украины.

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Общественная палата РоссииСледственный комитет
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Екатерина Мизулина
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