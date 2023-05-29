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Инстасамка и Hofmannita пришли к Екатерине Мизулиной

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:59

Рэперша Инстасамка и певица Hofmannita опубликовали совместные фотографии с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артистки выложили снимки с ней в своих профилях в инстаграме*.

Инстасамка подписала пост кажущимся случайным набором смайликов, а Hofmannita подписала: «Школа леди».

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© hofmannitavsworld/Instagram*
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Ранее снимок с Мизулиной выкладывал исполнитель Scally Milano. Глава ЛБИ просила Следственный комитет проверить его песни, а потом передумала, потому что, по ее словам, рэпер пообещал избавиться от пронаркотической лексики в песнях, призвал к этому коллег и удалил упоминания веществ из 27 доступных треков.

В апреле полиция сорвала концерт Scally Milano в Петербурге. Инстасамка вынужденно перенесла тур по российским городам. После начала военной спецоперации на территории Украины ЛБИ активизировала деятельность по борьбе с «деструктивными» блогерами и музыкантами.

* Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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