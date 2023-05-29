Инстасамка и Hofmannita пришли к Екатерине Мизулиной

Ранее снимок с Мизулиной выкладывал исполнитель Scally Milano. Глава ЛБИ просила Следственный комитет проверить его песни, а потом передумала, потому что, по ее словам, рэпер пообещал избавиться от пронаркотической лексики в песнях, призвал к этому коллег и удалил упоминания веществ из 27 доступных треков.