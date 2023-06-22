Хофманнита удалила отсылки к наркотикам из песни «По кайфу»

Рэперша Хофманнита вырезала из трека «По кайфу» 2019 года упоминание наркотиков. Внимание на это обратил телеграм-канал Sota.
В частности, речь про строчки «мастурбировать с Мэри Джейн в ванной» и «когда вместо цветов приносят целый пак бошек». Как отмечает Sota, «бошки» и «Мэри Джейн» — это сленговое обозначение марихуаны.
Новые фразы на их месте не появились, просто в моменте отсылок к наркотикам вокальная партия затихает.
В конце мая Хофманнита, как и еще несколько российских рэперов, встречалась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артисты тогда пообещали «удалить все треки, которые содержат опасную информацию».
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