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Хофманнита удалила отсылки к наркотикам из песни «По кайфу»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:00

Рэперша Хофманнита вырезала из трека «По кайфу» 2019 года упоминание наркотиков. Внимание на это обратил телеграм-канал Sota.

В частности, речь про строчки «мастурбировать с Мэри Джейн в ванной» и «когда вместо цветов приносят целый пак бошек». Как отмечает Sota, «бошки» и «Мэри Джейн» — это сленговое обозначение марихуаны.

Новые фразы на их месте не появились, просто в моменте отсылок к наркотикам вокальная партия затихает.

В конце мая Хофманнита, как и еще несколько российских рэперов, встречалась с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной. Артисты тогда пообещали «удалить все треки, которые содержат опасную информацию».

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Екатерина Мизулина
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