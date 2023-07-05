На Kizaru завели дело о пропаганде наркотиков

В 2014 году Kizaru арестовали в Петербурге по обвинению в торговле наркотиками, после чего артист переехал в Барселону. Рэпер попал в базу данных Интерпола и дважды на этом основании задерживался в Европе: в 2016 году он провел три месяца в испанской тюрьме, в 2022-м — четыре месяца в германской. Музыкант по-прежнему находится в федеральном розыске в России.