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На Kizaru завели дело о пропаганде наркотиков

Семён Гудошников
Сегодня в 19:29

МВД проверяет рэпера Kizaru на пропаганду наркотиков. В отношении него заведено соответствующее административное дело, говорится в ответе ведомства Лиге безопасного интернета.

Скриншот документа опубликовала в телеграм-канале глава ЛБИ Екатерина Мизулина. Проверку в отношении рэпера начали после ее жалобы.

Исполнителя подозревают по части 1.1 статьи 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков в интернете). По ней для физических лиц положен штраф до 30 тыс. рублей.

Также в официальном ответе МВД говорится, что правоохранители будут пресекать «популяризацию наркотиков» на концертах Кишлака и Big Baby Tape в российских регионах.

«Владельцам площадок и организаторам объявлены официальные предостережения. Часть концертных мероприятий „перенесена на более поздние сроки в связи с пересмотром содержания репертуаров“», — отмечается там.

7 июня Мизулина сообщила, что направила обращения в СК, МВД и Генпрокуратуру с просьбой проверить на пропаганду наркотиков Kizaru, Кишлака и Big Baby Tape. За пару недель до этого глава ЛБИ опубликовала скриншот сообщения от ее подписчика. В нем Мизулину просили послушать песню Kizaru «Зеркало», чтобы она убедилась в пагубном влиянии музыканта на детей.

В 2014 году Kizaru арестовали в Петербурге по обвинению в торговле наркотиками, после чего артист переехал в Барселону. Рэпер попал в базу данных Интерпола и дважды на этом основании задерживался в Европе: в 2016 году он провел три месяца в испанской тюрьме, в 2022-м — четыре месяца в германской. Музыкант по-прежнему находится в федеральном розыске в России.

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