«Бедные-несчастные» также получила номинации на премию «Оскар». Фильм претендует на звание лучшей киноработы года и лучшего адаптированного сценария. Лантимос может стать лучшим режиссером, а Стоун — исполнительницей лучшей женской роли. Также номинировали Марка Руффало за роль второго плана в фильме, Робби Райана — за операторскую работу, Джерскина Фендрикса — за саундтрек.