Американская актриса Эмма Стоун, известная по фильмам «Круэлла» и «Ла-Ла Ленд», вновь снимется в фильме режиссера Йоргоса Лантимоса. Об этом сообщил Variety.
Актриса обсуждает участие в ремейке южнокорейской комедии «Спасти зеленую планету!» 2003 года. Съемки картины начнутся летом 2024 года в Великобритании и Нью-Йорке. Проект находится в разработке в течение уже нескольких лет.
Изначально предполагалось, что англоязычный ремейк азиатского хита поставит автор оригинального фильма Чан Джун-хван. Сценарий ленты написал Уилл Трейси, работавший над «Наследниками» и «Меню».
Эксцентричная черная комедия должна рассказать о разочарованном молодом человеке, которые берет в заложники и пытает бизнесмена. Герой верит, что преприниматель участвует в инопланетном вторжении.
По информации СМИ, Стоун сыграет, вероятно, роль второго плана. Для актрисы «Спасти зеленую планету!» станет уже шестым совместным проектом с Лантимосом. Впервые кинематографисты работали вместе над лентой «Фаворитка» — она вышла в 2018 году.
Недавно Стоун появилась в фильме Лантимоса «Бедные-несчастные». Картина получила «Золотого льва» — главную награду Венецианского кинофестиваля. Стоун удостоилась за свою роль награды BAFTA.
«Бедные-несчастные» также получила номинации на премию «Оскар». Фильм претендует на звание лучшей киноработы года и лучшего адаптированного сценария. Лантимос может стать лучшим режиссером, а Стоун — исполнительницей лучшей женской роли. Также номинировали Марка Руффало за роль второго плана в фильме, Робби Райана — за операторскую работу, Джерскина Фендрикса — за саундтрек.