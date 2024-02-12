«Бедных-несчастных» назвали сексистскими и эксплуататорскими. Лантимос и Стоун ответили на обвинения

Критики посчитали, что в картине возникают проблемы с согласием: у Басктер мозг ребенка, а тот факт, что режиссер — мужчина, может указывать на сексистский характер ленты. Стоун, в свою очередь, заявила, что «ни в одной из сцен не видела ее ребенком».