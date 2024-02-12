«Бедных-несчастных» назвали сексистскими и эксплуататорскими. Лантимос и Стоун ответили на обвинения

Режиссер «Бедных-несчастных» Йоргос Лантимос и исполнительница главной роли Эмма Стоун ответили на высказывания, что их фильм получился сексистским и эксплуататорским. Они побеседовали с газетой The Times.
В фильме, номинированном на «Оскар», Стоун играет умершую женщину Беллу Бакстер, которую сумасшедший ученый вернул к жизни путем вживления в нее мозга еще нерожденного ребенка. После этого главная героиня узнает о сексе.
Критики посчитали, что в картине возникают проблемы с согласием: у Басктер мозг ребенка, а тот факт, что режиссер — мужчина, может указывать на сексистский характер ленты. Стоун, в свою очередь, заявила, что «ни в одной из сцен не видела ее ребенком».
Лантимос призвал не воспринимать «Бедных-несчастных» буквально и «с точки зрения ребенка», потому что так «упускается суть повествования». «Если вы начнете анализировать фильм как нечто, что могло бы произойти на самом деле, то, конечно, фильм не работает», — посчитал постановщик.
По мнению Стоун, «Бедные-несчастные» «задают больше вопросов, чем дают ответов». «Я знаю людей, которые видели этот фильм и думают, что это просто милейшая романтическая комедия, и других, которым пришлось смотреть его сквозь пальцы. И это здорово», — рассказала актриса, которая также выступила продюсером.
В январе стало известно, что одна из сексуальных сцен в «Бедных-несчастных» была настолько спорной, что ее пришлось отредактировать из‑за законов Великобритании — даже при наличии маркировки R.