«Оппенгеймер» и «Бедные-несчастные»: стали известны победители премии BAFTA

В Лондоне прошла 75-я церемония вручения премии BAFTA. Ее ведущим был Дэвид Теннант.
Наибольшее число наград забрал «Оппенгеймер» (7), в том числе за за лучшую картину, лучшую режиссуру и лучшую мужскую роль. Следом за ним идут «Бедные-несчастные» (5) и «Зона интересов» (3).
Полный списк лауреатов премии BAFTA.
Лучший фильм: «Оппенгеймер»
Лучший британский фильм: «Зона интересов»
Лучший режиссер: Кристофер Нолан, «Оппенгеймер»
Лучший актер: Киллиан Мерфи, «Оппенгеймер»
Лучшая актриса: Эмма Стоун, «Бедные-несчастные»
Лучший актер второго плана: Роберт Дауни мл., «Оппенгеймер»
Лучшая актриса второго плана: Давайн Джой Рэндольф, «Оставленные»
Лучший оригинальный сценарий: Жюстин Трие, Артюр Арари, «Анатомия падения»
Лучший адаптированный сценарий: Корд Джефферсон, «Американское чтиво»
Лучший неанглоязычный фильм: «Зона интересов» (Великобритания)
Лучший анимационный фильм: «Мальчик и птица»
Лучший британский дебют: «Мать-Земля», Савана Лиф
Лучший кастинг: Сьюзен Шопмэйкер, «Оставленные»
Лучший оригинальный саундтрек: Людвиг Йоранссон, «Оппенгеймер»
Лучшая операторская работа: Хойте ван Хойтема, «Оппенгеймер»
Лучший монтаж: Дженнифер Лэйм, «Оппенгеймер»
Лучшее художественное оформление: Шона Хит, Джеймс Прайс, Жужа Михалек, «Бедные-несчастные»
Лучший дизайн костюмов: Холли Уоддингтон, «Бедные-несчастные»
Лучшие визуальные эффекты: «Бедные-несчастные»
Лучший звук: «Зона интересов»
Лучший грим и прически: «Бедные-несчастные»
Лучший документальный фильм: «20 дней в Мариуполе»
Лучший короткометражный игровой фильм: «Медуза и лобстер»
Лучший короткометражный анимационный фильм: «Крабовый день»
Восходящая звезда: Миа Маккенна-Брюс, «Как заниматься сексом»
BAFTA Fellowship: Саманта Мортон