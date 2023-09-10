«Бедные-несчастные» Лантимоса стали обладателем «Золотого льва»

Главную награду Венецианского кинофестиваля «Золотого льва» получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные». Церемония награждения прошла на главной площадке на острове Лидо.
Обладателем «Серебренного льва» — награды за лучшую режиссуру — стал Маттео Гарроне за картину «Я — капитан». А Гран-при жюри достался «Зла не существует» японского режиссера Рюсукэ Хамагути.
Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Питер Сарсгаард за роль в фильме «Память» режиссера Мишеля Франко, а награды за лучшую женскую удостоилась Кэйли Спени за главнуб роль в картине «Присцилла» Софии Копполы.
Пабло Ларраина и Гильермо Кальдерона наградили за лучший сценарий к фильму «Граф». Агнешку Холланд, снявшую ленту «Зеленая граница» о беженцах на границе Беларуси и Польши, наградили спецпризом жюри.
«Афиша Daily» уже посмотрела стимпанк-фантасмагорию «Бедные-несчастные». Денис Виленкин назвал этот фильм лучшим в карьере Лантимоса.