«Бедные-несчастные» Лантимоса стали обладателем «Золотого льва»

Лучшим актером и обладателем «Кубка Вольпи» стал Питер Сарсгаард за роль в фильме «Память» режиссера Мишеля Франко, а награды за лучшую женскую удостоилась Кэйли Спени за главнуб роль в картине «Присцилла» Софии Копполы.