В США почти каждый пятый верит, что Тейлор Свифт работает на Джо Байдена

В 2020 году Свифт поддержала Джо Байдена на выборах президента. Белый дом, как сообщается, хочет, чтобы она повторила этот шаг в 2024-м. Трамп заявил, что певица будет нелояльна, если поддержит действующего президента, так как она «получила выгоду от закона о модернизации музыки, касающегося роялти от стриминговых сервисов», который принял Трамп.