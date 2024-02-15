В США почти каждый пятый верит, что Тейлор Свифт работает на Джо Байдена

Почти каждый пятый американец верит в теорию заговора, согласно которой Тейлор Свифт помогает Джо Байдену победить на выборах президента США в ноябре 2024 года. Об этом пишет The Guardian.
С 8 по 12 февраля были опрошены 902 взрослых в США. Примерно 28% респондентов — республиканцы, 32% — демократы, 40% — не симпатизирующие ни одной из партий.
18% опрошенных заявили, что верят в теорию заговора, согласно которой Пентагон использует Свифт для пропаганды правительственных идей. 46% сказали, что лишь слышали об этом.
«Предполагаемый заговор Тейлор Свифт находит отклик среди приличного числа сторонников Трампа. Даже те, кто не слышал об этом до того, как мы провели опрос, принимают эту идею как правдоподобную. Добро пожаловать на выборы 2024 года», — сказал директор Института опросов при Университете Монмута.
В 2020 году Свифт поддержала Джо Байдена на выборах президента. Белый дом, как сообщается, хочет, чтобы она повторила этот шаг в 2024-м. Трамп заявил, что певица будет нелояльна, если поддержит действующего президента, так как она «получила выгоду от закона о модернизации музыки, касающегося роялти от стриминговых сервисов», который принял Трамп.
В 2023 году Тейлор Свифт стала человеком года по верcии Time, забрала 10 наград Billboard Music Awards и только на Spotify заработала более 100 млн долларов. Обложка Time со Свифт и котом Бенджамином запустила новый тренд в тиктоке, а мировой тур «Eras» поднял экономику не одной страны.
Еще он попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый прибыльный концертный тур в истории. За год до завершения его доход превысил 1 млрд долларов. «Афиша Daily» рассказывала, почему певица — мессия поп-музыки.