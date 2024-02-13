Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел о мошенничестве

Защита Шабутдинова в свою очередь настаивает на домашнем аресте. Подсудимый свое содержание под стражей назвал «формой давления на него и на его бизнес» и «давлением на других предпринимателей». Сторона обвинения считает, что блогер, у которого есть гражданство Сент-Люсии и зарубежная недвижимость, может скрыться.