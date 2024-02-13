Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел о мошенничестве

Следствие обвинило Шабутдинова в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Ранее адвокат обвиняемого Калой Ахильгов рассказывал о 50 потерпевших. Их число, по мнению защитника, вырастет, а обвинение не окончательное.
Шабутдинова также проверят на предмет преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства РФ. Следствие намерено установить местонахождение более 100 свидетелей, допросить потерпевших, назначить экспертизы, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы и установить новых причастных к преступлениям.
Защита Шабутдинова в свою очередь настаивает на домашнем аресте. Подсудимый свое содержание под стражей назвал «формой давления на него и на его бизнес» и «давлением на других предпринимателей». Сторона обвинения считает, что блогер, у которого есть гражданство Сент-Люсии и зарубежная недвижимость, может скрыться.
Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Прокуратура города предъявила ему обвинение в мошенничестве и оценила общий ущерб от его действий в 4,1 млн рублей.
Наталья Калистратова, написавшая заявление на Шабутдинова, обиделась из‑за его обратной связи, рассказывали Baza представители «Like Центра». Они поделились видео с довольными отзывами девушки на пройденное обучение.