Против Аяза Шабутдинова возбудили еще семь уголовных дел о мошенничестве

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:45
Фото: Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

Блогер Аяз Шабутдинов стал фигурантом еще семи уголовных дел по статье о мошенничестве, передает РИА «Новости» заявление следователя. Таганский суд Москвы продлил арест бизнес-тренеру еще на два месяца.

Следствие обвинило Шабутдинова в совершении 50 корыстных тяжких преступлений. Ранее адвокат обвиняемого Калой Ахильгов рассказывал о 50 потерпевших. Их число, по мнению защитника, вырастет, а обвинение не окончательное.

Шабутдинова также проверят на предмет преступлений, связанных с нарушением налогового законодательства РФ. Следствие намерено установить местонахождение более 100 свидетелей, допросить потерпевших, назначить экспертизы, провести выемки в пяти районных отделениях УФНС Москвы и установить новых причастных к преступлениям.

Защита Шабутдинова в свою очередь настаивает на домашнем аресте. Подсудимый свое содержание под стражей назвал «формой давления на него и на его бизнес» и «давлением на других предпринимателей». Сторона обвинения считает, что блогер, у которого есть гражданство Сент-Люсии и зарубежная недвижимость, может скрыться.

Шабутдинова задержали в Москве 3 ноября. Прокуратура города предъявила ему обвинение в мошенничестве и оценила общий ущерб от его действий в 4,1 млн рублей.

Наталья Калистратова, написавшая заявление на Шабутдинова, обиделась из‑за его обратной связи, рассказывали Baza представители «Like Центра». Они поделились видео с довольными отзывами девушки на пройденное обучение.

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