Baza: девушка, написавшая заявление на Аяза Шабутдинова, обиделась на него из‑за обратной связи

В марте 2020 года Калистратову не устроила обратная связь от Шабутдинова, которую она расценила как оскорбление, и случился скандал, пишет Baza. В том же месяце она стала лидером своей учебной группы и продолжила обучение до июня, а в ноябре, рассказали сотрудники «Лайк центра», вызывала полицию в офис, обращалась в СМИ с предложением «раскачать ее историю» и якобы инсценировала свое похищение.