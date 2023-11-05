Baza: девушка, написавшая заявление на Аяза Шабутдинова, обиделась на него из‑за обратной связи

Наталья Калистратова, написавшая заявление на блогера Аяза Шабутдинова, обиделась на него из‑за его обратной связи, передает Baza заявление «Лайк центра». Телеграм-канал опубликовал видео с довольными отзывами девушки на пройденное обучение.
Baza поделилась историей Калистратовой в бизнесе Шабутдинова. Впервые она прошла бизнес-курс «Миллион с Аязом», который стоил миллион рублей, в 2019 году. Тогда она по программе съездила в Шотландию, в ноябре — в Иорданию, в январе следующего года — в ЮАР, и, по словам сотрудников «Лайк центра», выполняла все задания и не жаловалась.
В марте 2020 года Калистратову не устроила обратная связь от Шабутдинова, которую она расценила как оскорбление, и случился скандал, пишет Baza. В том же месяце она стала лидером своей учебной группы и продолжила обучение до июня, а в ноябре, рассказали сотрудники «Лайк центра», вызывала полицию в офис, обращалась в СМИ с предложением «раскачать ее историю» и якобы инсценировала свое похищение.
Шабутдинова задержали в московской съемной квартире 3 ноября. Прокуратура Москвы предъявила ему обвинение в мошенничестве и арестовала до 16 декабря. Общий ущерб от его действий оценен в 4,1 млн рублей.