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Baza: девушка, написавшая заявление на Аяза Шабутдинова, обиделась на него из‑за обратной связи

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:03

Наталья Калистратова, написавшая заявление на блогера Аяза Шабутдинова, обиделась на него из‑за его обратной связи, передает Baza заявление «Лайк центра». Телеграм-канал опубликовал видео с довольными отзывами девушки на пройденное обучение.

Baza поделилась историей Калистратовой в бизнесе Шабутдинова. Впервые она прошла бизнес-курс «Миллион с Аязом», который стоил миллион рублей, в 2019 году. Тогда она по программе съездила в Шотландию, в ноябре — в Иорданию, в январе следующего года — в ЮАР, и, по словам сотрудников «Лайк центра», выполняла все задания и не жаловалась.

В марте 2020 года Калистратову не устроила обратная связь от Шабутдинова, которую она расценила как оскорбление, и случился скандал, пишет Baza. В том же месяце она стала лидером своей учебной группы и продолжила обучение до июня, а в ноябре, рассказали сотрудники «Лайк центра», вызывала полицию в офис, обращалась в СМИ с предложением «раскачать ее историю» и якобы инсценировала свое похищение.

Шабутдинова задержали в московской съемной квартире 3 ноября. Прокуратура Москвы предъявила ему обвинение в мошенничестве и арестовала до 16 декабря. Общий ущерб от его действий оценен в 4,1 млн рублей.

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