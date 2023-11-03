Блогер Аяз Шабутдинов, продающий бизнес-курсы, задержан в Москве

Блогер-миллионник Аяз Шабутдинов задержан в Москве по подозрению в мошенничестве при продаже образовательных курсов. Об этом сообщили РБК и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Собеседник ТАСС уточняет, что Шабутдинова задержали на съемной квартире в Москве. По данным Baza, дома у блогера прошли обыски, а сам он недавно вернулся из‑за границы.
«112» утверждает, что на Шабутдинова написали много заявлений в полицию, и к нему «есть вопросы по налогам». Процессуальный статус блогера неизвестен.
При этом помощница бизнес-коуча заявила Baza, что Шабутдинов в России, но не задержан. «Все нормально, работает. Не знаем, откуда пошла новость», — отметила она.
Шабутдинов — основатель компании Like Центр, которая продает бизнес-курсы для тех, кто хочет стать богатым и успешным. Ему также принадлежат сеть кофе-баров Coffee Like и сеть хостелов Like Hostel.
В инстаграм* у блогера 1,9 млн подписчиков. По данным СПАРК, Шабутдинов был руководителем или соучредителем 27 коммерческих компаний, которые прекратили свою деятельность.
*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.