Аяза Шабутдинова обвинили по статье о мошенничестве

Прокуратура Москвы предъявила обвинение в мошенничестве блогеру и бизнес-тренеру Аязу Шабутдинову, сообщила пресс-служба ведомства. Вину он не признает.
Подозреваемому вменяют совершение 8 преступлений, попадающих под статью о мошенничестве организованной группой лиц в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ), ему грозит до 10 лет лишения свободы. В ближайшее время суд рассмотрит вопрос о заключении его под стражу.
Как уточняет прокуратура, Шабутдинов «создавал у граждан ложное впечатление о возможности осуществления предпринимательской деятельности и и получения высокого дохода благодаря образовательным программам, <…> что не соответствовало действительности».
По версии обвинения, блогер продавал различные курсы, тренинги и вебинары, обещая ученикам, что они смогут начать успешный бизнес и получить гарантированный сверхдоход. Убежденные им граждане, таких в деле 8 человек, заключали договоры с подконтрольными блогеру юрлицами на суммы от 100 тыс рублей до 1,9 млн рублей.
По информации «Коммерсанта», от потерпевших бизнес-тренеру удалось получить 5 млн рублей, однако его доходы «оказались существенно выше, чем у находящейся под следствием коллеги Елены Блиновской».
Шабутдинов известен как основатель «Лайк центра» и блогер с двумя миллионами подписчиков в соцсетях. Следствие считает, уточняет «Коммерсант», что его уникальная методика, «по сути, сводилась к призыву „верьте в себя — и все получится“», под видом образовательных услуг наставник рассказывал слушателям, «по сути, историю своего успеха в бизнесе», а первый урок «оказывался, по сути, самопиаром Шабутдинова».
Бизнес-тренер был задержан накануне в Москве в съемной квартире, недавно он вернулся из Вены. Телеграм-каналы утверждают, что на Шабутдинова написали много заявлений в полицию, и к нему «есть вопросы по налогам».