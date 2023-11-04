Аяза Шабутдинова обвинили по статье о мошенничестве

Шабутдинов известен как основатель «Лайк центра» и блогер с двумя миллионами подписчиков в соцсетях. Следствие считает, уточняет «Коммерсант», что его уникальная методика, «по сути, сводилась к призыву „верьте в себя — и все получится“», под видом образовательных услуг наставник рассказывал слушателям, «по сути, историю своего успеха в бизнесе», а первый урок «оказывался, по сути, самопиаром Шабутдинова».