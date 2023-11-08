Проще, чем дошик заварить. Как успешный успех довел Аяза Шабутдинова до тюрьмы

Что случилось?
3 ноября крупнейший инфобизнесмен России, миллиардер из Куеды Аяз Шабутдинов был задержан по обвинению в мошенничестве, «совершенном организованной группой лиц в особо крупном размере». Заявления написали восемь бывших учеников и учениц, заплативших за курсы Аяза от 100 тыс. до 1,9 млн рублей. Они считают, что образовательная программа Шабутдинова не приносила реальной пользы и не обучала бизнесу, как это было заявлено изначально. В интервью Илье Варламову* одна из жертв Наталья Калистратова рассказала, что собрала коллективный иск и обратилась к депутатам Александру Толмачеву и Александру Хинштейну. Причинами для этого стали отказ бизнес-школы вернуть деньги и ощущение Натальей несправедливости: многие ученики брали кредиты для оплаты курсов, тратя последние накопления, но вместо знаний получали лишь мотивирующие советы.
Было ли что‑то похожее раньше?
Такого рода скандалы с требованиями вернуть деньги и разоблачениями деятельности Аяза Шабутдинова не редкость. Его очень часто обвиняли в попытках нажиться на наивности людей, разорении клиентов, «продаже воздуха», бессмысленных образовательных курсах и лжи. Представители юридического сервиса Destra Legal подтверждали, что через них к «Like Центру», — образовательной компании Аяза — было подано 70 исков о возврате денег.
Также они поясняли, что оферта «Like Центра» ущемляет права потребителя. Во-первых, на бумаге продолжительность курсов составляет всего 42 дня, хотя в действительности курсы были рассчитаны на более долгий срок.
Это позволяло бизнес-школе не возвращать деньги за предоставленные услуги, если люди требовали возврата после полутора месяцев с начала обучения. Во-вторых, в оферте центра указана сумма, которая считается расходами на оказание услуги. Дело в том, что по закону исполнитель вправе удержать уже затраченную часть средств, но она не может быть определена заранее, так как высчитывается в каждом конкретном случае.
При этом юристы удивляются тому, что на Шабутдинова завели уголовное дело о мошенничестве. Юрист Андрей Лухин, исходя из информации из открытых источников, считает, что кейс Аяза лежит в области гражданско-правовых отношений, в рамках которых потребитель имеет право потребовать деньги назад, если его не устроило качество услуги. Оснований для дела о мошенничестве он пока не видит.
Как Шабутдинов реагировал на скандалы?
Он старался отвечать на критику. Записывал опровергающие хейтеров видео, а на его сайте есть целый раздел, посвященный его реакциям на видеоразоблачения. К тому же партнерские статьи, рекламирующие его курсы, обычно были выстроены по одной схеме. Сомнения в честности и ценности тренингов сменялись однозначными выводами, которые можно резюмировать примерно так: конечно, так сложно поверить, что Аяз не обманет и поможет, мы сами не думали, что поверим, но поверили.
Таким образом Шабутдинов создавал иллюзию, что реагирует на критику и разоблачения, на самом деле не опровергая основные претензии в свой адрес: несостыковки в собственной биографии и отсутствие доказательств реальных результатов его учеников.
Простой парень из Куеды
«Я второй ребенок в семье. 90-е, денег нет, в прихожей нашего деревенского дома растут грибы. За 2 часа до помывки нужно затопить титан, а уголь добыть из кучи во дворе, которая зимой становилась тверже алмаза».
Это фрагмент биографии Аяза Шабутдинова с его официального сайта — тяжелое детство в нищете в поселке Куеда Пермской области, безнадега деревенской жизни, отсутствие перспектив и нормального досуга. Об этом он рассказывал едва ли не в каждом своем выступлении, что неудивительно, ведь истории о том, как суперуспешные инфобизнесмены начинали с самого социального дна, — это закон жанра.
Легенда Аяза Шабутдинова — о том, как он начал со сникерсов со вкусом чеснока, в 15 лет уехал в Ижевск из деревенского дома с земляным полом и вскоре раскрутил лимонадный бизнес родителей (еще один закон жанра — помощь родственникам). А после этого, в 2013 году, не имея стартового капитала, открыл первый хостел, кровати для которого пришлось сколачивать собственными руками, а стиральную машинку просить у подруги. В том же году, опять без стартового капитала, он открыл первый кофе-бар. Через год у Аяза были уже сети хостелов и мини-кофеен со множествомТак легко набрать франчайзи получилось благодаря тому, что Аяз вел блог «Из Куеды» во «ВКонтакте» и подробно описывал, как открывает свой бизнес. Это позволило ему сформировать вокруг себя аудиторию таких же начинающих предпринимателей. франшизных точек по всей стране.
Проблема этой легенды в том, что поверить в отсутствие стартового капитала и тотальную бедность семьи Аяза довольно сложно: все-таки у его отца имелся собственный пивоконсервный завод. Сам Шабутдинов в 2013 году пояснял, что у его отца много других проектов и до завода у него просто «не добирались руки». Впоследствии Аяз всегда умалчивал об этих фактах, не вдаваясь в подробности стартового периода. Официальная версия такая: в мае он открыл первый хостел в Ижевске, а уже в октябре привлек 10 млн рублей от частных инвесторов. Как — об этом Аяз не рассказывает.
Смена вектора
В 2018 году на форуме «Трансформация-4» Аяз со слезами на глазах рассказал, что продал сеть кофеен Coffee Like за 200 млн рублей. Потом стоимость была уточнена до 150 млн, а блогеры, критиковавшие Аяза, замечали, что согласно данным СБИССистема электронной отчетности для государственных органов контроля, его компания тогда стоила 32,5 млн. Чуть позже в том же году была продана и сеть хостелов. Так Шабутдинов, концентрируясь на «Like Центре», основанном еще в 2015-м, окончательно сменил вектор, перейдя от реального бизнеса к инфобизнесу.
Александр Чернов, автор youtube-канала «UncleShurik», на котором он обозревает деятельность инфобизнесменов, говорит, что от бизнес-аудитории Шабутдинов перешел к тем, кто хочет быстрых денег: «Ему нужна эмоциональная аудитория, и он предлагает свой продукт абсолютно всем. Очевидно, что далеко не каждый готов открыть свой бизнес, но на курсах Аяза нет никаких ограничений, никакого отбора. Нажимаешь кнопочку, платишь деньги, и все — ты в команде.
Он коллабится с Гусейном Гасановым — блогером, который постоянно устраивает гивыРозыгрыши призов в соцсетях, позволяющие быстро привлечь подписчиков , запускает рекламу во „ВКонтакте“ в духе: „Ты, мужчина 33 лет из Москвы, почему ты до сих пор не зарабатываешь миллион?“ Не будет же он говорить такой аудитории: открывайте свое дело — и, возможно, через два года вы начнете зарабатывать. Это не очень привлекательно, в отличие от миллиона за две недели».
«Like Центр» был основан как центр развития предпринимательства, где Аяз делился своим опытом. К 2018-му на долю этой бизнес-школы пришлось 70% от выручки всего холдинга Like. До 2018-го в него входило аж 40 проектовФотошколы, турагентства, центры обучения английскому языку, продажа цветов и лапши, производство кондитерских изделий, оказание юридических услуг и многое другое., после — осталось только десять.
Поэтому неудивительно, что именно «Like Центр» стал флагманским продуктом Шабутдинова. Из самого молодого миллионера России, пришедшего в 2017 году на Первый канал на передачу «Наедине со всеми», Аяз превратился в человека, который продаст тебе что угодно и сделает тебя богатым едва ли не за пару дней. Причем каковы эти инструменты обогащения — непонятно. Даже тем, кто пристально следит за деятельностью Аяза.
«Я отсмотрел кучу его роликов, но все равно плохо представляю, чему он учит, — признается Чернов. — Зато я отлично знаю, что за несколько недель я заработаю свой первый миллион, а мои дети и внуки будут мне благодарны за то, что я стал первым богатым человеком в семье».
Чего достиг «Like Центр»?
Инфобизнес Шабутдинова отличался агрессивным маркетингом (сам Аяз признавался, что тратит на него 30% прибыли) — постоянные всплывающие рекламы во «ВКонтакте», ставшие мемами, партнерства с известными блогерами и просто медийными лицами вроде Ивана Урганта, с которым Аяз проводил этим летом стрим.
За его курсы платили до от 250 до 400 тыс. рублей, а стоимость премиумных программ достигала 2,5 млн. Так было, например, с проектом «Миллион с Аязом». Несмотря на название, его участники отдавали от 1,5 до 2,5 млн, а взамен получали бизнес, позволяющий компенсировать потраченную сумму и в перспективе заработать еще больше. Это иллюстрирует концепцию Аяза, которую он любил повторять: какая разница, сколько стоит обучение, если оно отбивается?
Александр Чернов подчеркивает тенденцию: чеки в инфобизнесе за последние пару лет выросли колоссально. Он вспоминает, что «Марафон желаний» Блиновской начинался с 1500 рублей, ВИП-пакет у нее стоил 10 000 — суммы, абсолютно несравнимые с теми, которые просят за свои услуги инфобизнесмены сейчас.
Чернов считает, что так Аяз загонял свою аудиторию в кредиты: «Когда я ради эксперимента оставил заявку на его сайте, его менеджеры даже проинструктировали меня о том, какую зарплату я должен назвать в банке, чтобы мне одобрили кредит на обучение. То есть им все равно, какая у меня реальная зарплата, смогу ли я выплачивать рассрочку и комфортно жить».
В итоге, по словам самого Аяза, «Like Центр» занял в 2021 году первое место на рынке EdTech в России, а прибыль компании за 2022-й составила 737 млн рублей.
В чем причина популярности?
Автор youtube-канала «UncleShurik»
«Он хорошо продает свои продукты. Он умеет работать на эмоциях. Например, использует прием ограничения времени. Он ведет эфир, раскачивает аудиторию, рассказывает, как все классно у его учеников, а потом включается таймер. У зрителей 15 минут для того, чтобы вовремя подать заявку на обучение и получить все бонусы, плюшки и так называемые подарки, которые он предлагает в эфире. Доверяющие ему люди находятся на эмоциональном подъеме, их провоцируют покупать здесь и сейчас. Хотя, мне кажется, если ты предлагаешь хороший продукт, ты можешь дать людям время подумать, чтобы решение принималось рационально, а не эмоционально».
«При этом никто никого не заставляет брать кредит, покупать обучение за миллион и так далее. Но я все равно считаю, что бизнес-стратегия Аяза — неэтичная. Он не рассказывает про продукт— он продает мечту. У него был такой прием: он предлагал помечтать, на что зрители эфира потратили бы деньги. „В какую страну вы бы отправились путешествовать? Как помогли бы близким? Напишите в чате“. И ты пишешь: „Я поеду в Париж“, — и у тебя уже мечтательное состояние, ты не можешь мыслить рационально. Как это помогает зрителям понять продукт, который продает Аяз, — неизвестно. Зато тебе дают волшебную кнопку „бабло“».
Что с «Like Центром» сейчас?
Центр продолжает работу: спикеры проводят онлайн-практикумы и вебинары, а 5 ноября в Москве стартовал пятидневный бизнес-лагерь. Участники разбиваются на группы в зависимости от их бизнеса и проходят тренинги: как коллективные, так и персональные. Автор youtube-канала «ABV life» Александр Бычковский рассказал, что происходит на них: «Ты приходишь к тренеру, рассказываешь про себя и получаешь разбор. Тебе говорят: сделай вот такую-то рассылку, напиши вот такое-то предложение. С тобой сидят во время того, как ты проводишь продающий созвон, и корректируют твое поведение и стратегию».
Бычковский заплатил за обучение на программе «Безлимитный университет» 400 тысяч рублей и ожидает, что его научат, как получать клиентов, упаковывать свои соцсети и настраивать рекламу. Помимо офлайн-мероприятий вроде бизнес-лагеря или проекта «Миллиарды», куда приходили известные предприниматели, пакет включает в себя доступ ко всем материалам на сайте. Это эфиры, вебинары и курсы Аяза и его партнеров, а также выступления его бывших учеников и учениц. Бычковский отмечает, что ему не обещали никаких результатов, а большинство людей приехали в бизнес-лагерь даже после новости о задержании Аяза из‑за доверия. Он считает, что те, кто давно смотрят блог Шабутдинова, действительно ему доверяют.
В чем уникальность Аяза?
Александр Чернов считает, что Шабутдинова от других инфобизнесменов отличало стремление сделать из своего бизнеса шоу: «Он придумывал интересные эксперименты и челленджи, в конце которых устраивал грандиозный эфир, на котором собственно и продавал свой продукт». Особенно Чернов выделяет «Инкубатор инфобизнесменов», для которого Аяз якобы находил случайных ребят и учил их зарабатывать, и челлендж с официанткой из кафе, куда он зашел поесть: Аяз предложил ей уволиться с работы и пообещал превратить ее в супербизнесменку. Чернов признается, что ему было интересно следить за этим, даже несмотря на то что он понимал: это почти наверняка постановка с продуманным сценарием.
В одном из последних запусков Аяз создал образ Сани из Казани: простого парня, живущего в хрущевке. Он приклеил усы, снял маленькую квартиру и поставил цель: подняться с нуля без денег, без связей, без команды. Все это он транслировал в своем закрытом чате в телеграме и заработал за четыре дня 200 тысяч. Он тут же переехал в классную квартиру, подтвердив: за четыре дня можно полностью изменить свою жизнь. К сожалению, зрителям не предоставляется доказательств того, что Аяз действительно заработал деньги: созвоны с клиентами нам не показывают, чеки тоже. То есть команда Аяза не озадачивает себя тем, чтобы его челленджи и эксперименты выглядели убедительно, но это и не требуется для продаж.
Чернов соглашается, что все это довольно изобретательно, и подчеркивает: вот бы еще люди из‑за этого в кредиты не залезали.
Кстати, последний анонсированный запуск Шабутдинова назывался «Поменяйся жизнью с Аязом». Из‑за задержания он, понятное дело, не стартовал, и Чернов отмечает, что сейчас это предложение звучит весьма иронично.
* Илья Варламов внесен Минюстом в список иностранных агентов.