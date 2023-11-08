Проще, чем дошик заварить. Как успешный успех довел Аяза Шабутдинова до тюрьмы

Легенда Аяза Шабутдинова — о том, как он начал со сникерсов со вкусом чеснока, в 15 лет уехал в Ижевск из деревенского дома с земляным полом и вскоре раскрутил лимонадный бизнес родителей (еще один закон жанра — помощь родственникам). А после этого, в 2013 году, не имея стартового капитала, открыл первый хостел, кровати для которого пришлось сколачивать собственными руками, а стиральную машинку просить у подруги. В том же году, опять без стартового капитала, он открыл первый кофе-бар. Через год у Аяза были уже сети хостелов и мини-кофеен со множествомТак легко набрать франчайзи получилось благодаря тому, что Аяз вел блог «Из Куеды» во «ВКонтакте» и подробно описывал, как открывает свой бизнес. Это позволило ему сформировать вокруг себя аудиторию таких же начинающих предпринимателей. франшизных точек по всей стране.