Депутатка Яна Лантратова предложила провести в школах «День начала СВО»

Первая замглавы думского комитета по просвещению Яна Лантратова предложила провести 24 февраля в российских школах мероприятия, посвященные началу военной операции на Украине. Свое обращение она направила министру просвещения Сергею Кравцову, сообщает ТАСС со ссылкой на документ.
По мнению депутатки, на эти мероприятия нужно пригласить участников боевых действий. А если их пригласить по какой‑то причине невозможно, ученикам следует показать ролики, посвященные СВО, считает Лантратова.
Школьные мероприятия она предложила назвать «День начала СВО». На них должны рассказать обучающимся историю начала военной операции, цели и задачи, ход основных событий. По утверждениям Лантратовой, в условиях «гибридной агрессии коллективного Запада» нужно особое внимание уделить воспитанию школьников в духе патриотизма и любви к Отечеству.
«На сегодняшний день существует дефицит в медиапространстве материалов, освещающих специальную военную операцию с патриотических позиций. Пользуясь данным дефицитом, страны коллективного Запада проводят информационную войну с РФ, ежедневно увеличивая количество случаев распространения дезинформации и фальсификации событий специальной военной операции, что негативно сказывается на патриотическом воспитании молодежи», — сетует депутатка.
После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где учащимся должны рассказывать о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Для старшеклассников разработали учебник, в котором конфликт на Украине описывается лишь с позиции официальных российских властей. Бюджетные расходы на патриотическое воспитание за два года выросли в 10 раз.