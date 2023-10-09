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За два года расходы на патриотическое воспитание выросли в 10 раз

Семён Гудошников
Сегодня в 16:27

В 2024 году на федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» планируют направить 45,85 млрд рублей. Об этом говорится в проекте бюджета, внесенного в Госдуму, сообщает РБК.

«Движению первых» выделят из бюджета 20,49 млрд рублей. Их них 7 млрд пойдут на мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи, еще 9,58 млрд — на финансирование региональных отделений движения.

На работу советников школ по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в бюджете заложено 20 млрд рублей, на государственные символы для школ — 873,8 млн.

400 млн рублей направят на работу мобильных экспозиций «Моя история», еще 251,1 млн — на субсидии фонду «История отечества».

Сумма, которую потратят на патриотическое воспитание в 2024 году, почти в 10 раз превышает бюджетные траты на него в 2022-м. В 2023-м на эти цели из бюджета было выделено 39,7 млрд рублей (на 6 млрд меньше, чем в следующем).

После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где учащимся должны рассказывать о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Для старшеклассников разработали учебник, в котором конфликт на Украине описывается лишь с позиции официальных российских властей. Учебник по истории для вузов с главами о военной операции собираются подготовить в течение следующего учебного года.

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