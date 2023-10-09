За два года расходы на патриотическое воспитание выросли в 10 раз

После начала военной операции на Украине в российское образование проникла идеология. В школах появились патриотические уроки «Разговоры о важном», где учащимся должны рассказывать о целях и задачах спецоперации, донося мысль, что граждане ДНР и ЛНР — русские люди. В школьные учебники и вопросы ЕГЭ решили добавить темы, связанные с этим. Каждая неделя в школах должна начинаться с поднятия флага и исполнения гимна. Для старшеклассников разработали учебник, в котором конфликт на Украине описывается лишь с позиции официальных российских властей. Учебник по истории для вузов с главами о военной операции собираются подготовить в течение следующего учебного года.