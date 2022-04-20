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В школах России начнут вести уроки о целях и задачах «спецоперации» на Украине

Виктория Шанина
Сегодня в 17:11

С 1 сентября в российских школах начнут проводить уроки, посвященные «военной спецоперации» России на Украине. Об этом пишет «Интферфакс» со ссылкой на заявление главы Минпросвещения Сергея Кравцова в ходе встречи Владимира Путина с членами набсовета АНО «Россия — страна возможностей».

По его словам, детям расскажут о целях и задачах «военной спецоперации». Работа в этом направлении уже ведется.

Так, отметил министр, накануне уже состоялся форум «Сила в правде», где школьники обсуждали эту проблематику.

«Мы действительно такую работу ведем и ее усилили с начала специальной операции, потому что просто на детей шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны. Сегодня мы провели уже уроки по обществознанию, истории, о том, что действительно происходит», — сказал Кравцов.

Сергей Кравцов добавил, что такие уроки будут проводиться по понедельникам. Они получили условное название «Разговоры о важном».

«Будем проводить, чтобы ребята могли обсудить, что их интересует из жизни школы, региона, страны в целом», — заявил Кравцов.

Накануне, 19 апреля, стало известно, что с 1 сентября в каждой российской школе будут исполнять гимн и поднимать флаг в начале учебной недели. Также Минпросвещения собирается ввести изучение истории с первого класса школы, «чтобы сохранялась историческая память».

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