Вопросы о военной операции на Украине добавят в ЕГЭ

В ЕГЭ по истории появятся вопросы, связанные с российской военной операцией на Украине. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на Рособрнадзор .

Тему спецоперации добавят в экзамен после внесения изменений в рабочие программы и учебники истории, поскольку «в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами».

В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах начнут проводить уроки, где детям расскажут о целях и задачах спецоперации на Украине. По его словам, «на детей шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны», а в школах уже прошли «уроки по обществознанию, истории, о том, что действительно происходит».