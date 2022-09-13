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Вопросы о военной операции на Украине добавят в ЕГЭ
Семён Гудошников
Сегодня в 13:57

В ЕГЭ по истории появятся вопросы, связанные с российской военной операцией на Украине. Об этом пишет «Подъем» со ссылкой на Рособрнадзор.

Тему спецоперации добавят в экзамен после внесения изменений в рабочие программы и учебники истории, поскольку «в ЕГЭ проверяется содержание по предмету, изученное школьниками в соответствии с образовательными программами».

Сроки изменения программ и добавления вопросов установит Минпросвещение, добавили в ведомстве.

В апреле глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что с 1 сентября в российских школах начнут проводить уроки, где детям расскажут о целях и задачах спецоперации на Украине. По его словам, «на детей шквал дезинформации обрушился абсолютно неправдоподобной, фейки относительно нашей страны», а в школах уже прошли «уроки по обществознанию, истории, о том, что действительно происходит».

Институт стратегии развития образования Российской академии образования включил в программу учебного модуля «Введение в новейшую историю России» присоединение Крыма и признание Кремлем ДНР и ЛНР.

В конце августа секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак пообещал выпустить «правильный учебник истории», в котором будут главы про спецоперацию на Украине. Турчак уже обсудил этот вопрос с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым и Владимиром Мединским.

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