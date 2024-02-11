«Время безнаказанности подошло к концу»: на НТВ обвинили Ксению Собчак в работе с «врагами России»

«Я сначала не поняла, откуда это взялось, а мне ребята в редакции рассказали, что какой‑то автор какого‑то гей-фанфика, прости Господи, поспорил где‑то в интернете с моими журналистами, они его как‑то потроллили, а Кашин то ли репостнул, то ли еще что — и поэтому нас записали в одну сетку, где у меня десятки анонимных каналов», — отвечает Игонину Собчак.