«Время безнаказанности подошло к концу»: на НТВ обвинили Ксению Собчак в работе с «врагами России»

На НТВ обвинили Ксению Собчак в сотрудничестве с «врагами России» и получении иностранного финансирования. Получасовой сюжет «Собчак. На личность» в программе «ЧП. Расследования» вышел на канале в субботу.
В ролике сотрудник НТВ Роман Игонин обращает внимание на посты в канале журналистки с видео возложения цветов у могилы Неизвестного Солдата, организованного движением жен мобилизованных «Путь домой». Женщины приурочили её к дате 500 дней с начала мобилизации.
Игонин говорит, что акция началась с «безобидного возложения цветов к Вечному огню» и «быстро переросла в политическую». «Когда полицейские задержали нескольких исполнителей, в том числе журналистов Собчак, она тут же подняла вой о нарушении прав человека. Её активность в соцсетях зашкаливала, что было на руку западным кураторам», — подчеркивает автор сюжета.
«Собчак не могла не знать, что её подчиненные находятся на акциях протеста, а также имеют к этому причастие и должны нести ответственность», — комментирует задержание Сергей Зайцев, председатель известного доносами (один, два, три) движения «Зов народа». Какое именно «причастие» и какую ответственность, он не уточняет.
Единственного задержанного репортера «Осторожно, новости» отпустили в тот же день, сообщило издание. На фото он одет в яркий жилет с надписью «Пресса».
«Пресс-карта, редзадание, жилет прессы у моего сотрудника были с собой. Нормальные вообще? Что еще нужно дать журналисту, чтобы его не задерживали? Отправила адвоката, очень злимся в редакции, очень», — возмущалась в тот день Собчак.
Далее Игонин заявляет, что Собчак «упрекнули в сотрудничестве с врагами России». Таким он называет журналиста Олега Кашина*, «известного своими русофобскими высказываниями». Журналисты Собчак помогают ему «в распространении дезинформации», говорит Игонин и ссылается на «слухи». Примеры ложных высказываний автор ролика не приводит, но обещает ей проблемы, «если связь действительно подтвердится».
Собчак подозревает, что речь идет о «сетке Кашина», о существовании которой утверждал автор телеграм-канала «Сыны Монархии» и колумнист Russia Today Роман Антоновский. В неё кроме Собчак и Кашина он вписал журналиста Алексея Полоротова и почему‑то владелицу собственной сети телеграм-каналов Кристину Потупчик.
«Я сначала не поняла, откуда это взялось, а мне ребята в редакции рассказали, что какой‑то автор какого‑то гей-фанфика, прости Господи, поспорил где‑то в интернете с моими журналистами, они его как‑то потроллили, а Кашин то ли репостнул, то ли еще что — и поэтому нас записали в одну сетку, где у меня десятки анонимных каналов», — отвечает Игонину Собчак.
Игонин приводит комментарий члена СПЧ Александра Ионова, также известного доносами в адрес The Bell*, «Медузы»** и «Важных историй»**. После них все три издания были включены Минюстом в список иностранных агентов.
Ионов заявляет, что нашел у Собчак иностранное финансирование, но не стал раскрывать деталей, сославшись на закон о персональных данных и нежелание получить иск от медиаменеджерки.
Поиском у неё заграничных денег он занимается с 2022 года. В ответ на ту проверку Собчак писала: «В деле об „иностранном финансировании“ работает только правило „был бы человек, а статья найдётся“».
В остальное время Игонин перечисляет громкие конфликты Собчак со звездами и юристами, судебные иски и неудачные предприятия. В конце сюжета он приходит к выводу: «Скорее всего, Ксения Собчак осознаёт, что время ее безнаказанности и вседозволенности подошло к концу».
«У гламурной ведущей, уверены эксперты, еще есть шанс остановиться и одуматься. Перестать испытывать терпение властей, правоохранительных и надзорных органов и наконец уже определиться, на чьей она стороне, кого она поддерживает: свою страну или тех, кто пытается ее развалить», — предупреждает ведущий.
«Если Собчак выберет второе, то вести подрывную деятельность ей придется на почтительном расстоянии от российского правосудия. Но тогда обратной дороги точно не будет», — заканчивается видео.
В воскресенье на НТВ появился 45-минутный фильм «Тайны Кровавой барыни: что скрывает гражданка Израиля Ксения Собчак». В нем авторы критикуют журналистку за то, что она не называла «терактами режима Зеленского» обстрелы Белгорода и Донецка, а также падение Ил-76 с украинскими пленными.
Кроме того, авторка сюжета заметила, как в новостном ролике медиаменеджерка выражает сожаление севшей на 28 лет Дарье Треповой. В то же время, сотрудница НТВ проигнорировала слова об убийстве Владлена Татарского и скриншот, где взрыв в кафе назван терактом.
Также в сюжете напоминают, что Собчак называла референдум о присоединении Крыма нелегитимным, а группа неонацистов «Параграф 88» «по заказу СБУ» собиралась убить журналистку. «Осторожно, новости» тогда писали со ссылкой на участников группировки, что никакого покушения не планировалосью
Саму Собчак удивила нападка федерального телеканала. Получасовой ролик вызвал у неё смех: «Есть ощущение, что на канале не знают, что я не баллотируюсь в президенты и не собираю подписи, поэтому посвящать мне 30 минут отборнейших небылиц не имеет никакого смысла, но мне все равно ужасно приятно».
* Олег Кашин, The Bell, «Медуза», «Важные истории» включены Минюстом в список иностранных агентов.
** «Медуза» и «Важные истории» признаны в России нежелательными организациями.