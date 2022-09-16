Shot: трек «Ойда» Оксимирона попросили проверить на экстремизм сразу после релиза

Общественное движение «Зов народа» попросило проверить новый трек Оксимирона «Ойда» на экстремизм спустя несколько часов после релиза. Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает телеграм-канал Shot со ссылкой на предполагаемую копию заявления.

«Зов народа» просит проверить Мирона Федорова (настоящее имя рэпера) «на наличие действий, направленных против России, поддержку Украины и символики радикальных групп, работающих на подрыв нашей страны», а клип и песню «Ойда» — на экстремизм.

«Что данный человек делает в России? Выступил против страны, поддерживает наших врагов, проводя концерты в поддержку Украины, фактически спонсируя действия против нашей страны, и в открытую насмехается над СК и ГП, при этом продвигая флаг предателей», — выразили свое недовольство авторы обращения.

Оксимирон выложил трек и клип около 16.00 по московскому времени. Shot написал о сообщении в 18.21. К моменту написания заметки видео собрало более 425 тыс. просмотров.

6 сентября менеджер Оксимирона сообщила о возвращении рэпера в Россию. Тогда же она выложила видео, на котором артист читает что‑то на камеру на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Эти кадры можно увидеть в клипе.

После начала российской спецоперации на территории Украины Федоров отменил все российские концерты, уехал из страны и провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта. В марте в России отложили выход экранизации романа Пелевина «Ампир V», в которой Окси исполнил одну из главных ролей, а сам он попал в черный список артистов.

В конце августа прокурор Москвы потребовал признать экстремистским одно из произведений Оксимирона. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь о треке «Последний звонок» и любительских клипах на него. В них прокуратура нашла «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».