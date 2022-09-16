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Shot: трек «Ойда» Оксимирона попросили проверить на экстремизм сразу после релиза
Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:28

Общественное движение «Зов народа» попросило проверить новый трек Оксимирона «Ойда» на экстремизм спустя несколько часов после релиза. Обращение адресовано главе Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает телеграм-канал Shot со ссылкой на предполагаемую копию заявления.

«Зов народа» просит проверить Мирона Федорова (настоящее имя рэпера) «на наличие действий, направленных против России, поддержку Украины и символики радикальных групп, работающих на подрыв нашей страны», а клип и песню «Ойда» — на экстремизм.

«Что данный человек делает в России? Выступил против страны, поддерживает наших врагов, проводя концерты в поддержку Украины, фактически спонсируя действия против нашей страны, и в открытую насмехается над СК и ГП, при этом продвигая флаг предателей», — выразили свое недовольство авторы обращения.

Оксимирон выложил трек и клип около 16.00 по московскому времени. Shot написал о сообщении в 18.21. К моменту написания заметки видео собрало более 425 тыс. просмотров.

6 сентября менеджер Оксимирона сообщила о возвращении рэпера в Россию. Тогда же она выложила видео, на котором артист читает что‑то на камеру на стрелке Васильевского острова в Петербурге. Эти кадры можно увидеть в клипе.

После начала российской спецоперации на территории Украины Федоров отменил все российские концерты, уехал из страны и провел благотворительный тур в поддержку пострадавших от военного конфликта. В марте в России отложили выход экранизации романа Пелевина «Ампир V», в которой Окси исполнил одну из главных ролей, а сам он попал в черный список артистов.

В конце августа прокурор Москвы потребовал признать экстремистским одно из произведений Оксимирона. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, речь о треке «Последний звонок» и любительских клипах на него. В них прокуратура нашла «признаки публичного оправдания насильственных действий и идеологии насилия».

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Александр БастрыкинМирон Федоров
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