ФСБ объявило о срыве покушения на Симоньян и Собчак

На вопрос о сотрудничестве с СБУ они заявили, что не являются «заукринцами и тем более трансукраинцами». «Но друзья у нас в Украине есть. Конкретно из задержанных никто там никогда не был», — заявил соратник. По его словам, во время обысков у членов организации нашли АК.