ФСБ объявило о срыве покушения на Симоньян и Собчак

ФСБ заявила, что ей удалось предотвратить подготовку убийства главреда «России сегодня» и Russia Today Маргариты Симоньян, а также создательницы «Осторожно, медиа» Ксении Собчак. Об этом сообщает «Коммерсант».
По версии ФСБ, подготовкой убийств занимались члены неонацистской группировки «Параграф-88». Они якобы делали это по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). 14 июля в Москве и Рязанской области задержали членов группировки, осуществлявших «разведку по адресам работы и проживания объектов посягательств».
«Осторожно, медиа» сообщает, что в Басманный суд были доставлены 6 человек: 18-летний Михаил Балашов и «юноши с фамилиями Савельев, Новик, Захаров, Гусев и Емельянов». Сегодня пройдет слушание по их аресту.
Согласно карточкам их дел на сайте суда, парней задержали по статье о хулиганстве группой лиц (Ст. 213, Ч. 2).
ФСБ сообщает, что у задержанных изъяли автомат Калашникова, 90 патронов к нему, ножи, кастеты, резиновые дубинки, наручники, шевроны и флаги с нацисткой символикой, нацистскую литературу, а также «средства связи и компьютеры с информацией, подтверждающей их преступные намерения».
Во время следственных действий «они подтвердили подготовку покушений по заданию СБУ за вознаграждение в размере 1,5 млн руб. за каждое убийство», говорят в ФСБ.
Russia Today опубликовала видео признания Михаила Балашова. Мужчина в футболке «Waffen SS World Tour» говорит, что создал «Параграф-88» и вовлек к группу «несовершеннолетниих друзей», после чего они начали нападать на лиц неславянской внешности.
По его словам, СБУ сначала предложила им поджигать релейные шкафы, а потом заказное убийство Симоньян и Собчак. Балашов утверждает, что проводил разведку места жительства главреда RT и получил за это деньги. После этого он «списался с куратором, который должен был оставить ему „калашников“ и деньги». На месте хранения оружия мужчину задержали, заканчивается видео.
Также медиа опубликовало фотографии с обыска в квартире. На них есть набор ножей, травматический пистолет, кастет, флаг Москвы с цифрами 14/88, книги про Гитлера и СС, а также наклейки с нацистской символикой.
В комментарии «Осторожно, новости» соратники неонацистов из «Параграфа88» подтвердили факт задержания членов группировки. Однако они отрицают попытку покушения на Ксению Собчак и Маргариту Симоньян.
На вопрос о сотрудничестве с СБУ они заявили, что не являются «заукринцами и тем более трансукраинцами». «Но друзья у нас в Украине есть. Конкретно из задержанных никто там никогда не был», — заявил соратник. По его словам, во время обысков у членов организации нашли АК.
После задержания «Параграф88» объявил о самороспуске и переходе своих членов в другие нс-организации, т. к. один «из соратников не обеспокоился о своей безопасности и мог подставить всю группу», говорится в посте «Осторожно, новости».