«Кто‑то дал этой мрази деньги на кино»: Z-активисты требуют запретить новых «Мастера и Маргариту»

В российский прокат вышла экранизация «Мастера и Маргариты» Михаила Булгакова с Евгением Цыгановым и Юлией Снигирь в главных ролях. Зрители и критики встретили ленту Михаила Локшина положительно, а вот Z-активисты — нет.
Readovka обратила внимание, что «Мастера и Маргариту» снял режиссер с антивоенной позицией, а деньги на него выделил Минкульт. После этого в Z-пабликах начался сущий ад.
В них стали распространяться скриншоты со странички Локшина в соцсетях. Судя по ним, режиссер осудил спецоперацию — он назвал ее трагедией, за которую придется расплачиваться поколениям россиян.
Согласно скриншотам постов, Локшин выступал за выплату репараций Украине, желал ей победы и призывал поддержать украинских режиссеров, пострадавших от военных действий. Сейчас режиссер закрыл свои странички в соцсетях, поэтому проверить подлинность скриншотов невозможно.
Тигран Кеосаян призвал «сесть и что‑то решить со всей этой ситуацией», если выяснится, что постановщик «донатил ВСУ».
Z-активисы как только не называют Локшина — «мразью, русофобом и тварью» — а еще задаются вопросом, имеет ли он право транслировать свои мысли через произведения искусства. «И ведь кто‑то дал этой мрази деньги на его кино. Кто‑то подписал прокатное удостоверение. Кто‑то нахваливает его русофобскую стряпню. Кто все эти люди?», — пишет телеграм-канал «Пояснительная Бригада выехала».
Журналист ВГТРК Андрей Медведев удивился, почему государство решило выделить Локшину финансирование на фильм. Он заявил, что военный документалист Максим Фадеев, прошедший войну с 2014 года, «вынужден все время проводить сборы и просить средства у людей, чтобы доделать очередной фильм, а какой‑то русофоб получает бюджетные деньги».
Владимир Соловьев потребовал разобраться с фильмом и задался вопросом, почему на экраны вышла экранизация Булгакова «в остропамфлетной антисоветской, антисовременной российской теме».
«Министерство культуры РФ, вы там вообще ******** [с ума сошли]?», — отреагировал на новость Zergulio. Захара Прилепина не удивила антивоенная позиция Локшина. Больше всего писатель возмутился из‑за поддержки «Мастера и Маргариты» Фондом кино: «К Мише никаких претензий. Просто он не любит российский империализм, хотя с американским уживается. Это его выбор. А вот от российского кинематографического начальства просто иной раз тошнит».
Основательнице компании-разработчика технологий искусственного интеллекта Cognitive Technologies и писательнице Ольге Усковой не понравилась сцена в конце фильма, где «взрывется и горит сталинская Москва».
«Зачем вы сейчас на бюджетные деньги выпускаете фильм-грязную переделку великого Булгакова от открытого антироссийского режиссера, где в конце фильма взрывается и горит сталинская Москва? Сталинская Москва победившая в 41-45 все беды и фашистов. Сталинская Москва в которой жили работали любили друг друга наши бабушки дедушки?» — написала она.
Часть Z-активистов потребовала внести Локшина в список экстремистов и террорристов и завести дело о фейках о ВС России. Представители «Зова народа» направили обращение к главе СК и директору ФСБ.
Журналистка и сценаристка Лена Ванина назвала нападки и доносы Z-активистов с требованием отменить «Мастера и Марграту» «тупой человеческой завистью». «Сообщество, которое не может создать ничего мало мальски убедительного и талантливого, так яростно ненавидит тех, у кого это получается. Чем ярче произведение, тем больше ненависти», — добавила она.
Политолог и писатель Александр Баунов* считает, что критика в патриотических каналах связана не с позицией Локшина и финансированием Минкульта, а в «самой материи» картины.
«Так несвоевременно, и, судя по отзыва, художественно убедительно перед массовым зрителем высмеивают тоталитарную Москву. <…> Так некстати зрителю показывают роман, где с дидактической настойчивостью, что и глухой услышит, выстраивается соотвествие между гонимым, запрещенным писателем и гонимым запрещенным проповедником, впоследствии признанным сыном божьим», — написал Баунов.
Фонд кино и сам Локшин пока никак не комментировали разгоревшийся в сети скандал. Тем временем лента «Мастер и Маргарита» возглавила российский прокат, заработав 415 млн рублей за уик-энд при бюджете в 1,2 млрд.
*Александр Баунов внесен Минюстом в реестр иноагентов.