«Кто‑то дал этой мрази деньги на кино»: Z-активисты требуют запретить новых «Мастера и Маргариту»

«Министерство культуры РФ, вы там вообще ******** [с ума сошли]?», — отреагировал на новость Zergulio. Захара Прилепина не удивила антивоенная позиция Локшина. Больше всего писатель возмутился из‑за поддержки «Мастера и Маргариты» Фондом кино: «К Мише никаких претензий. Просто он не любит российский империализм, хотя с американским уживается. Это его выбор. А вот от российского кинематографического начальства просто иной раз тошнит».