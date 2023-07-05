«Зов народа» просит признать Лигалайза иноагентом за клип «Мир! Вашему!! Дому!!»

Правоконсервативное движение «Зов народа» потребовало признать рэпера Лигалайза иноагентом и проверить его на дискредитацию армии. Активистам не понравился новый клип музыканта «Мир! Вашему!! Дому!!», сообщает телеграм-канал Shot.
Baza уточняет претензии «Зова народа»: в видео, по мнению общественников, военные, Владимир Путин, Евгений Пригожин, Дмитрий Киселев и Маргарита Симоньян показаны «в дискредитирующем образе», а Z-символика — «в виде насекомых» и мешков для трупов.
Текст песни, по словам активистов, тоже полностью дискредитирует спецоперацию. Они возмутились строчками про мародеров, воров и террор. «Зов народа» требует заблокировать клип в России и проверить его на экстремизм. Свои обращения они направили в ФБР, СК и Генпрокуратуру.
Трек «Мир!! Вашему!! Дому!!» попал на совместный альбом Лигалайза и Sir-J «Аборигены фанка», который увидел свет 30 июня. Одновременно на ютьюб-канале Mr.Freeman вышел клип, не понравившийся правоконсервативным активистам.
За день до релиза Андрей Меньшиков (настоящее имя артиста) написал в фейсбуке*: «Ну что, покеда чтоли? Немытая», добавив позже upd: «слишком грубо получилось, прошу прощения, накипело».
*Facebook принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.