«Зов народа» просит признать Лигалайза иноагентом за клип «Мир! Вашему!! Дому!!»

Текст песни, по словам активистов, тоже полностью дискредитирует спецоперацию. Они возмутились строчками про мародеров, воров и террор. «Зов народа» требует заблокировать клип в России и проверить его на экстремизм. Свои обращения они направили в ФБР, СК и Генпрокуратуру.