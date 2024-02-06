Суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина*

Писателя обвиняют по части второй статьи 205.2 УКПубличные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма., а также по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС.. Срок действия меры будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Акунина на территории страны.