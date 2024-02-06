Суд заочно арестовал писателя Бориса Акунина*

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:05
Фото: Zima Magazine/YouTube

Басманный суд в Москве заочно арестовал на два месяца Бориса Акунина*. Об этом сообщает ТАСС.

Писателя обвиняют по части второй статьи 205.2 УКПубличные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма., а также по пункту «д» части второй статьи 207.3 УК Публичное распространение заведомо ложной информации о ВС.. Срок действия меры будет исчисляться с момента экстрадиции или задержания Акунина на территории страны.

В середине декабря 2023-го имя Акунина появилось в перечне террористов и экстремистов. До этого книги писателя перестали распространять.

Причиной этого стали высказывания Акунина — предположительно, в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили писателю от имени Владимира Зеленского и экс-министра культуры Александра Ткаченко.

В разговоре с ними писатель выразил поддержку ВСУ и заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал Акунина врагом и призвал его «уничтожить».

12 января 2024-го Минюст внес Акунина в реестр иноагентов, а 26 января его объявили в розыск. По данным Минюста, писатель выступал против спецоперации и распространял недостоверные сведения. Еще он собирал средства в поддержку ВСУ и участвовал в распространении материалов иноагентов, говорится на сайте.

* Борис Акунин внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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