Писателя Бориса Акунина* объявили в розыск в России

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:11
Фото: кадр из видео с канала «вДудь»/YouTube

Российского писателя Бориса Акунина* объявили в розыск в России. Об этом стало известно из данных базы МВД.

Автора разыскивают в связи с преследованием по уголовной статье — какой именно, неизвестно. Ранее сообщалось, что Акунина* подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Российской армии.

В середине декабря имя Акунина* появилось в перечне террористов и экстремистов. До этого книги писателя перестали распространять.

Причиной этого стали высказывания Акунина* — предположительно, в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили писателю от имени Владимира Зеленского и экс-министра культуры Александра Ткаченко.

В разговоре с пранкерами писатель выразил поддержку ВСУ и заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал Акунина врагом и призвал его «уничтожить».

* Минюст РФ признал Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) иностранным агентом.

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