Российского писателя Бориса Акунина* объявили в розыск в России. Об этом стало известно из данных базы МВД.
Автора разыскивают в связи с преследованием по уголовной статье — какой именно, неизвестно. Ранее сообщалось, что Акунина* подозревают в оправдании терроризма и распространении фейков о действиях Российской армии.
Причиной этого стали высказывания Акунина* — предположительно, в ходе разговора с пранкерами Вованом и Лексусом. Они позвонили писателю от имени Владимира Зеленского и экс-министра культуры Александра Ткаченко.
В разговоре с пранкерами писатель выразил поддержку ВСУ и заявил, что обстрелы Крыма украинскими ракетами не вызывают у него протеста. Депутат Госдумы Андрей Гурулев назвал Акунина врагом и призвал его «уничтожить».
* Минюст РФ признал Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) иностранным агентом.