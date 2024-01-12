Минюст признал иноагентом писателя Бориса Акунина и издание «Холод»

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:05
Фото: Zima Magazine/YouTube

Минюст признал иноагентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Об этом говорится на сайте министерства.

В реестр также попали автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, журналист Александр Минкин, бывший мундеп из Марий Эл Антон Соколов, а также издание «Холод».

По данным Минюста, Акунин выступал против спецоперации и распространял недостоверные сведения. Еще он собирал средства в поддержку ВСУ и участвовал в распространении материалов иноагентов, говорится на сайте ведомства.

Так же объясняется включение в реестр Куршина и «Холода». Помимо этого, министерство подчеркивает, что основательница и главредка издания Таисия Бекбулатова* включена в соответствующий список.

Минкин и Соколов, по данным Минюста, участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, представляемых иноагентами и иностранными СМИ.

18 декабря Акунина внесли в реестр террористов и экстремистов. В отношении писателя возбудили уголовное дело по статьям о публичном оправдании терроризма и публичном распространении фейков о действиях Российской армии.

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