Минюст признал иноагентом писателя Бориса Акунина и издание «Холод»

Минюст признал иноагентом писателя Бориса Акунина (Григория Чхартишвили). Об этом говорится на сайте министерства.
В реестр также попали автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, журналист Александр Минкин, бывший мундеп из Марий Эл Антон Соколов, а также издание «Холод».
По данным Минюста, Акунин выступал против спецоперации и распространял недостоверные сведения. Еще он собирал средства в поддержку ВСУ и участвовал в распространении материалов иноагентов, говорится на сайте ведомства.
Так же объясняется включение в реестр Куршина и «Холода». Помимо этого, министерство подчеркивает, что основательница и главредка издания Таисия Бекбулатова* включена в соответствующий список.
Минкин и Соколов, по данным Минюста, участвовали в качестве респондентов на информационных площадках, представляемых иноагентами и иностранными СМИ.