Смотрим трейлер второй части треш-хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

Создатели низкобюджетного хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» выпустили трейлер сиквела. В этот раз у фильма бюджет побольше, чем в прошлый раз.
По сюжету убийцы Винни-Пух, Пятачок, Тигра и Сова охотятся за Кристофером Робином. В первом фильме подросший главный герой перестал посещать своих друзей, когда поступил в колледж. Из‑за недостатка еды они оголодали, сошли с ума и съели ослика Иа-Иа. Когда Робин решается вернуться в лес, чтобы познакомить свою жену со старыми друзьями, они открывают кровавую охоту на молодых людей.
Режиссером и одним из сценаристов выступил все тот же Рис Фрейк-Уотерфилд. Главные роли в сиквеле исполнили Скотт Чамберс, Райан Олива, Эдди МакКензи, Льюис Сантер и Маркус Мэсси.
Официальной даты релиза нет. Фильм официально покажут в российских кинотеатрах.
Оригинальный хоррор сняли всего за 10 дней. Съемки фильма стали возможными благодаря тому, что 1 января 2022 года права на Винни Пуха и других героев из произведений Милна стали общественным достоянием: срок охраны исключительных авторских прав на них истек. Теперь использовать эти персонажи в своем творчестве может любой желающий.