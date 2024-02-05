Смотрим трейлер второй части треш-хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед»

По сюжету убийцы Винни-Пух, Пятачок, Тигра и Сова охотятся за Кристофером Робином. В первом фильме подросший главный герой перестал посещать своих друзей, когда поступил в колледж. Из‑за недостатка еды они оголодали, сошли с ума и съели ослика Иа-Иа. Когда Робин решается вернуться в лес, чтобы познакомить свою жену со старыми друзьями, они открывают кровавую охоту на молодых людей.