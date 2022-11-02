Автор хоррора про Винни-Пуха задумал снять слешер про Питера Пэна

Тем временем «Кровь и мед» готовится к кинотеатральному релизу. Завирусившийся в сети фильм покажут в кинотеатрах США 15 февраля, премьеры также запланированы в Великобритании, Мексике и Канаде. THR пишет, что в других странах тоже подумывают о релизе.