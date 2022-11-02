Автор хоррора про Винни-Пуха задумал снять слешер про Питера Пэна

Тем временем «Кровь и мед» готовится к кинотеатральному релизу. Завирусившийся в сети фильм покажут в кинотеатрах США 15 февраля, премьеры также запланированы в Великобритании, Мексике и Канаде. THR пишет, что в других странах тоже подумывают о релизе.
«Кровь и мед» вызвал большой резонанс, когда о нем стало известно. По сюжету мальчик Кристофер Робин бросает на произвол судьбы любимые игрушки, которые вскоре становятся дикарями: 182-сантиметровый Винни-Пух и его приятель Пятачок устраивают кровавую бойню в Дремучем лесу.
Эта идея пришла в голову Фрейку-Уотерфилду в январе 2022 года, когда оригинальная книга Алана Милна стала общественным достоянием в США после истечения срока охраны исключительных авторских прав. Теперь Фрейк-Уотерфилд планирует заняться сиквелом «Крови и меда».