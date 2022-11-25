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Создатели фильма «Винни-Пух: кровь и мед» снимут хоррор по мотивам «Бэмби»
Юлия Онодэра
Сегодня в 01:11

Создатели фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» снимут хоррор по мотивам другого любимого детского произведения — аврийского романа «Бэмби, жизнь в лесу». Об этом сообщил Collider.

Картина будет называться, по предварительным данным, «Бэмби: Пробуждение». Исполнительным продюсером ленты выступит Рис Фрейк-Уотерфилд, автор триллера «Винни-Пух: Кровь и мед».

Режиссером альтернативной вариации «Бэмби» станет Скотт Джеффри. Он пообещал, что фильм станет интересной и «невероятно мрачной» версией классической сказки. Вдохновением для киноработы он назвал ленту «Ритуал» Дэвида Брукнера.

«Бэмби станет злобной машиной для убийства, которая скрывается в дикой местности. Приготовьтесь к Бэмби с бешенством!» — прокомментировал кинематографист.

Издание отмечает, что олененок из нового фильма вряд ли будет похож на персонажа из анимационной картины Disney. Несмотря на то, что сам мультфильм является общественным достоянием с 2016 года, использовать образы из него в других проектах запрещено.

Ранее Фрейк-Уотерфилд анонсировал, что выпустит слешер «Питер Пэн: Кошмар Нетландии». Режиссер не отметил, будет ли он использовать как основу роман Джеймса Барри. Актерский состав будущей картины пока неизвестен.

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