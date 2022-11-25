Создатели фильма «Винни-Пух: кровь и мед» снимут хоррор по мотивам «Бэмби»

Создатели фильма ужасов «Винни-Пух: Кровь и мед» снимут хоррор по мотивам другого любимого детского произведения — аврийского романа «Бэмби, жизнь в лесу». Об этом сообщил Collider.
Картина будет называться, по предварительным данным, «Бэмби: Пробуждение». Исполнительным продюсером ленты выступит Рис Фрейк-Уотерфилд, автор триллера «Винни-Пух: Кровь и мед».
Режиссером альтернативной вариации «Бэмби» станет Скотт Джеффри. Он пообещал, что фильм станет интересной и «невероятно мрачной» версией классической сказки. Вдохновением для киноработы он назвал ленту «Ритуал» Дэвида Брукнера.
«Бэмби станет злобной машиной для убийства, которая скрывается в дикой местности. Приготовьтесь к Бэмби с бешенством!» — прокомментировал кинематографист.
Издание отмечает, что олененок из нового фильма вряд ли будет похож на персонажа из анимационной картины Disney. Несмотря на то, что сам мультфильм является общественным достоянием с 2016 года, использовать образы из него в других проектах запрещено.