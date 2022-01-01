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«Винни-Пух», «Бэмби» и десятки других известных произведений стали общественным достоянием

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:34

1 января персонажи Винни-Пух и Бэмби, а также десятки других произведений, кинолент и аудиозаписей стали общественным достоянием в США. У них истек срок охраны исключительных авторских прав, пишет ABC News.

Специалист по общественному достоянию Дьюкского университета Дженнифер Дженкинс объяснила, что в случае Винни-Пуха речь идет только о правах на повесть Алана Милна — теперь каждый может «пересмотреть, переосмыслить, написать собственную версию». То же самое касается Бэмби и книги Феликса Зальтена.

Кроме того, общедоступными стали «И восходит солнце» Эрнеста Хемингуэя, немые фильмы с участием Бастера Китона и Греты Гарбо и около 400 тыс. звукозаписей, сделанных до 1923 года, в том числе песни об избирательном праве женщин и самый первый записанный джаз и блюз.

Однако Дженкинс отмечает, что за столь длительный срок авторского права в США многие произведения утеряны, потому что их было невыгодно поддерживать законным владельцам, а использоваться другими они не могли.

«По прошествии 95 лет многие из этих работ уже потеряны или буквально распадаются на части (такое случается со старыми фильмами и записями), и это демонстрирует нам, как такие большие сроки авторского права влияют на сохранение культурных артефактов», — заключила Дженкинс.

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