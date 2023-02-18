Режиссеру хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» угрожали смертью после выхода ленты в прокат

Режиссер хоррора о Винни-Пухе Рис Уэйкфилд получил угрозы расправы за адаптацию любимых всем миром детских сказок. Об этом сообщает NME.
По словам режиссера, он получал петиции с просьбой прекратить прокат фильма. «Послушайте, это ненормально. <…> Мне угрожали смертью. Люди говорили, что вызвали полицию», — рассказал он.
NME подчеркивает, что Уэйкфилд первый в Голливуде, кто воспользовался правами на персонажа Винни-Пуха после того, как они стали общественным достоянием в США.
Первые кадры фильма-хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед» появились в сети в мае 2022 года. Изображения со зловещим Винни-Пухом и Пятачком вызвали бурную реакцию в интернете.
Сейчас лента уже вышла в прокат в Мексике, где за две недели собрала миллион долларов. Часть аналитиков считают, что низкобюджетная картина может стать одним из самых прибыльных фильмов всех времен.
Уэйкфилд надеется, что его лента сможет достичь самого высокого результата в соотношении бюджета и кассовых сборов со времен «Паранормального явления», когда фильм за 15 тыс. долларов положил начало франшизе стоимостью в миллиард долларов.
«Винни-Пух: Кровь и мед» вышел в российский прокат 16 февраля. Сюжет вольной интерпретации сказки Алана Милна рассказывает о компании девушек, прибывших на отдых в Стоакровый лес. Однако отдыху приходит конец, когда в дом врываются монстры.
«Винни и Пятак не смогли пережить предательство Кристофера Робина и, потеряв доверие и любовь к людям, стали истреблять всех, кто окажется в их лесу», — гласит синопсис проекта.